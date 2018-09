AMLO revela charlas con Trump sobre migración y comercio

REDACCIÓN 21/09/2018 04:18 p.m.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que ha tenido conversaciones telefónicas con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en las que ha logrado acuerdos en migración y comercio.

"Donald Trump nos ha tratado de manera respetuosa, he hablado con él por teléfono de libre comercio, del tema migratorio y se están logrando algunos acuerdos", dijo durante su gira de agradecimiento por Sonora.

Sin especificar los acuerdos que tendría con el mandatario estadounidense, AMLO dijo que las conversaciones han sido "con respeto a nuestra independencia y nuestra soberanía, cuidado que no se humille a nuestro pueblo".

"No somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie, hasta ahora ha sido muy buena la relación y deseo que así se me tengan las relaciones, no queremos ser vecinos distantes", aseguró.

Más tarde, escribió en Twitter:

"Cumpliré el compromiso de convertir la frontera norte en zona libre: bajará el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y aumentará el salario mínimo al doble".

Cumpliré el compromiso de convertir la frontera norte en zona libre: bajará el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y aumentará el salario mínimo al doble.https://t.co/rkdTC7fYiS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de septiembre de 2018

LEA TAMBIEN ¿"La guerra de Calderón" fue idea de AMLO? El tabasqueño culpó a Felipe Calderón de la actual violencia que sufre el país, pero el panista habría tomado la idea de "la guerra contra el narco" de AMLO

LEA TAMBIEN Trump podría estar en la toma de posesión de AMLO El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró en entrevista con el Senado que la Casa Blanca está analizando la asistencia.

LEA TAMBIEN Critican a AMLO en redes por no llevar a su hijo al seguro El menor fue atendido en Médica Sur debido a una fractura; por lo que usuarios de redes criticaron que no fuera internado en el seguro social

AJ