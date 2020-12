AMLO respeta sana distancia solo cuando hay manifestantes

Durante las giras que hace por los estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene claro cuando se trata de respetar las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19.

Si la gente que pide su presencia son manifestantes, no se baja de su camioneta y sigue su camino, la salud de la gente y evitar el riesgo de contagio es lo importante.

Pero si es "pueblo bueno", las medidas sanitarias se olvidan, se baja de su vehículo y se deja querer por la gente.

Este fin de semana, el presidente realizó una gira por Oaxaca, uno de los estados donde más apoyo tiene el presidente.

Al terminar la inauguración de un camino municipal cerca de la capital oaxaqueña, López Obrador se bajó de su camioneta, repartió saludos y abrazos con la gente, sin ni siquiera usar cubrebocas.

Incluso, el presidente recibió un guajolote como regalo de una mujer de 73 años. El momento fue captado y difundido por Reforma.

"Me lo tienen prohibido (el bajar de su camioneta y saludar a la gente) pero ya va a haber tiempo", dijo el presidente mientras saludaba a la gente, según cita el diario capitalino.

No es la primera vez que lo hace, el pasado 5 de diciembre, tras hacer una gira en Sinaloa, López Obrador se bajó de su camioneta para atender a un grupo de mujeres que portaban cartulinas agradeciéndole los recursos para su escuela.



El presidente, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, saludaron a las mujeres e incluso grabó un video y lo compartió en sus redes sociales.

Fuera del programa nos detuvimos a saludar a mujeres integrantes del comité de madres y padres de familia de la Escuela 'Rosa Nevarez', de la comunidad El Lodazal, municipio de San Ignacio, Sinaloa. Les compartimos el diálogo. pic.twitter.com/4F3hTIuFTc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 6, 2020

Una semana antes, el 28 y 29 de noviembre, mientras hacía gira en Baja California, el presidente fue interceptado por manifestantes, en ninguna de las dos ocasiones atendió a los quejosos.

El sábado 28, en Mexicali, una de las manifestantes que logró llegar hasta la ventana del copiloto de la camioneta donde viajaba López Obrador era María Carolina Peña, madre del líder pescador de San Felipe Sunchine Rodríguez, detenido por delincuencia organizada.

MEXICALI BC. María Carolina Peña, madre el líder pescador de San Felipe Sunchine Rodríguez detenido por la FGR enfrentó junto a otros manifestantes la comitiva dónde se desplazaba el presidente @lopezobrador_ para pedir la liberación de su hijo. Fotos: Victor Medina pic.twitter.com/TUTruuibTv — Victor Medina (@vmedinafoto) November 28, 2020

La foto del momento fue tomada por Víctor Medina y se hizo viral en redes sociales, donde le reprocharon al presidente que no la haya atendido, cuando sí lo hizo con la madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", a principios de la pandemia en el país.

El domingo 29, en Rosarito, manifestantes interceptaron al presidente para exigir medicamentos y quimioterapias para pacientes con cáncer. López Obrador tampoco los atendió, lo que provocó una trifulca en la que una de las quejosas le dio una cachetada a uno de los miembros de la ayudantía del presidente.

#Nación | Uno de los miembros de la ayudantía del presidente @lopezobrador_ fue cacheteado por una manifestante que exigía medicamentos oncológicos; él trataba de bloquearle el paso y evitar que el presidente fuera increpado. #ep https://t.co/kS8JdYW4HZ pic.twitter.com/8YPZLK8oJx — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2020

Cuando fue cuestionado en una de las conferencias mañaneras sobre por qué no atendió a los manifestantes, el presidente dijo "no bajé el vidrio, porque no lo puedo bajar, me lo tienen recomendado".