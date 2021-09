AMLO regresa a las giras por la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pronunciarse positivamente sobre el trabajo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Destacó que su trabajo le permite hacer menos giras por la capital del país, sin embargo, anunció que este viernes visitará la alcaldía Xochimilco.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano destacó que tiene "muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la ciudad".

López Obrador anunció que hoy reactivará sus giras por la CDMX al visitar la alcaldía Xochimilco para evaluar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

?? #EnLaMañanera | "No tengo que hacer muchas giras por la CDMX porque la jefa de gobierno me aligera la carga", dice @lopezobrador_ sobre @Claudiashein. #yn ???? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/0BB1w2Fswv — La Silla Rota (@lasillarota) September 24, 2021

Agregó que a partir del 29 de septiembre comenzará a inaugurar la primera etapa de las sucursales del Banco del Bienestar que el Ejército construye, algunas de estas en la capital del país.

"Hoy precisamente tememos un acto en la CDMX, creo que en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la semana que viene también vamos a inaugurar el próximo fin de semana, en 8 días, creo que el 29, vamos a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México", detalló.

El presidente López Obrador ha colocado entre sus "gallos" para sucederlo en la elección de 2024 a Sheinbaum y ha destacado la presencia de esta en diversas conferencias y actos de López Obrador en las últimas semanas.

Dentro de la agenda del fin de semana, el mandatario dijo que visitará refinerías del país, así como la que se construye en Dos Bocas, Tabasco.

(Luis Ramos)