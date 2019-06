AMLO reconoce solidaridad de ricos, entre ellos Baillères

REDACCIÓN 03/06/2019 12:35 p.m.

Esta mañana el empresario mexicano Alberto Baillères envío una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para felicitándolo por la misiva que hizo llegar a su homólogo Donald Trump sobre el tema de los aranceles.

Puedes leer: El día que México aplicó aranceles en respuesta a amagos de Trump

Mediante su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador compartió la carta recibida por parte del empresario. "Agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Baillères".

Agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Baillères: pic.twitter.com/71wbjw9EIk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de junio de 2019

La semana pasada el político tabasqueño respondió a la medida anunciada por el presidente estadounidense sobre el anuncio de la aplicación de aranceles del 5 por ciento a todos los productos mexicanos.

López Obrador recordó a Trump que "no me falta valor, no soy cobarde ni timorato", y le propuso profundizar el diálogo y buscar alternativas al problema migratorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá a partir del 10 de junio un nuevo arancel gradual, que inicia en 5 por ciento, a todos los productos importados desde México, en represalia porque considera que el país no redobla esfuerzos para detener el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos.

LEA TAMBIEN Imponer aranceles pegaría a ambos lados de la frontera: Ebrard El canciller mexicano dice que si este arancel se impusiera sería de mil 410 millones de dólares lo que impactaría ambos lados de la frontera

LEA TAMBIEN Texas y Nuevo México le dicen "No" a los aranceles de Trump Estos estados de la Unión Americana rechazaron implementar los aranceles del 5% a todos los productos importados mexicanos impuesto por Donald Trump





kach