AMLO reconoce que tiene dificultades para reducir los homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno tiene dificultades para reducir cifra de homicidios, así como un alza en los feminicidios.

En conferencia mañanera, ante preguntas del periodista Jorge Ramos, López Obrador afirmó tener otros datos a los del reportero que señaló un fracaso en su estrategia de seguridad.

"No es un asunto sencillo, pero vamos avanzando", dijo al recalcar que su gobierno ha contenido el aumento de homicidios y señaló una disminución del 3% en el homicidio doloso durante su sexenio. Remarcó que enfrenta "un fruto podrido que heredamos".

Jorge Ramos señaló que el gobierno de López Obrador está en una burbuja y asegura tener buenos resultados en contra de la violencia, lo que no corresponde a la realidad, sin embargo, el presidente expuso que sí ha avanzado su gobierno en la materia y que no está en una burbuja, pues no le gusta el autoengaño.

López Obrador aseguró que ya no hay masacres y que casos como el de Reynosa son enfrentamientos entre bandas, pues, dijo, el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos.

En el caso del feminicidio, dijo que su gobierno empezó a tipificar los feminicidios, pero reconoce que hay un incremento.

El mandatario le dijo a Jorge Ramos que está desinformado y que tiene un sesgo para cuestionar al gobierno; el periodista respondió que los números de seguridad los sacó de páginas gubernamentales.

(Luis Ramos)