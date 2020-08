AMLO reconoce discrepancias en gabinete; Toledo no ha renunciado, dice

CAJEME.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen discrepancias dentro de su gabinete, ya que hay libertad de expresión y no se impone un pensamiento único, luego de que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, dijera en un audio que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y hay luchas de poder al interior del círculo cercano del mandatario mexicano.

En conferencia mañanera desde Cajeme, Sonora, López Obrador señaló que escucha a todos los miembros de su gabinete, pero al final él es el responsable y quien toma las decisiones en el país.

En un audio que circuló en redes sociales, se escucha a Toledo Manzur explicar los problemas que ha enfrentado con otros funcionarios de la Cuarta Transformación por defender los proyectos en materia de medio ambiente.

“Yo quisiera compartirles lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones, esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”, destacó.









#EnLaMañanera "Ante la Nación yo soy el presidente, el responsable, no son los secretarios los responsables de las decisiones, tiene que ser el presidente" asegura el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/CchSftxcqF — La Silla Rota (@lasillarota) August 6, 2020





TOLEDO NO HA RENUNCIADO

El presidente López Obrador dijo que Víctor Toledo no ha renunciado a la Semarnat, aunque dijo que no ha tenido oportunidad de hablar con él luego de que se difundiera el audio.

Resaltó que en las discusiones que surgen dentro del gabinete busca armonizar para poder tomar decisiones. Sin embargo, apuntó que es normal que ocurran diferencias.

López Obrador puso de ejemplo las diferencias que existían entre liberales moderados y radicales en el gabinete de Benito Juárez, cuyo gabinete destacó como el mejor de la historia.





PANDEMIA NO BAJA AL RITMO QUE QUISIÉRAMOS: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que la pandemia en México está bajando de intensidad poco a poco, pero no como quisiera su gobierno.

Destacó que espera que la emergencia sanitaria de coronavirus covid-19 pase pronto.

CELEBRA QUE FACEBOOK ETIQUETE PUBLICIDAD POLÍTICA

El presidente López Obrador celebró que la red social Facebook transparente las campañas electorales que se contratarán en dicha plataforma.

Facebook anunció ayer que se implementarán nuevos términos para la contratación de propaganda para evitar campañas sucias en las elecciones. Se colocará una etiqueta en las publicaciones que correspondas a este tipo de publicidad y se etiquetará a los compradores de los espacios públicos.

“Celebro esta decisión, que bien que va a transparentar todos los contratos y cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia. Es algo muy importante, es un paso a la transparencia de Facebook, ojalá y Twitter haga lo mismo”, lanzó el presidente.

JUICIO A ANA GABRIELA GUEVARA

El presidente López Obrador manifestó que no se debe hacer un “juicio sumario” a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Destacó que se trata de “golpeteos sin fundamento” en contra de la medallista mexicana.

A Guevara la denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de extorsión y pedir sobornos a una empresa para asignarle directamente un contrato de la Conade.

“Que se le investigue y, de hallarla culpable, se le castigue, pero antes no debe haber juicios sumarios ni linchamientos políticos”, llamó.

(Luis Ramos)