AMLO reconoce aumento de homicidios y extorsiones

Al asegurar que bajaron 30% los delitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un repunte del 7.9% de los homicidios y del 12.7% de las extorsiones en comparación al 2018.

Durante un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, López Obrador dijo, que en comparación a 2018, hay menos secuestro, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículos, de trasporte público, colectivo a negocios y así como a casa habitación.

El mandatario afirmó que la reducción se presenta por una nueva estrategia que empieza a procurar trabajo, educación y bienestar para las personas que están siendo reclutadas por grupos delictivos, especialmente los jóvenes.

Los programas van acompañados del despliegue de la Guardia Nacional, que es un cuerpo con presencia en todas las regiones del país y que actualmente cuenta con 97 mil elementos bien equipados y formados.

"Para alojarlos se construyen 79 cuarteles y hay 34 en procesos y están iniciarse 135 más para llegar a 248 cuarteles a finales del 2021".

Al mencionar que hay una mejor impartición de justicia, aseguró que "ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres. Se respetan los derechos humanos se castiga al culpable, ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna".





RGG