AMLO reconoce a Slim por reparaciones en L12 del Metro; critica a "politiqueros"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al magnate Carlos Slim por hacerse cargo sin cobro de la reparación del tramo afectado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, al cumplirse un año del desplome.

En conferencia mañanera, expuso que ahora los "politiqueros" buscan aprovecharse del dolor ajeno.

"En este caso (de la Línea 12), las empresas decidieron ayudar, sin cobrar, en el tramo que se afectó. El tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim, él asumió la responsabilidad, se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra. Participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el gobierno de la Ciudad", afirmó López Obrador.

Confió en el trabajo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque dijo que nunca faltan los "politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano".

"Ya no estoy para dar consejos pero, si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero", expuso.

"Es, también, querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debería hacer, es un asunto moral, pero tampoco les ayuda porque la gente está muy consciente", indicó.

Por otra parte, envió un abrazo afectuoso a los familiares de las víctimas de la Línea 12 y aseguró que han recibido apoyo en todo momento por parte de Sheinbaum.

"Enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso, a los familiares de las víctimas, es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas, creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado en comunicación, tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, eso es secundario, pero ya se cubrieron gastos", apuntó.

Añadió que ya se dio "reparación de daño en lo material, que no es lo más importante y se hizo la investigación. Ha estado avanzando la Procuraduría (Fiscalía) capitalina para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad".

