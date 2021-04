AMLO rechaza intervención en candidaturas para Guerrero y Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves una intervención del gobierno federal en la elección de los nuevos candidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, luego de que se captara una visita de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ayer miércoles en Palacio Nacional.

Ante pregunta de una reportera de la razón de la visita de Delgado a Palacio Nacional, López Obrador respondió: "no sé, son cosas que atienden los partidos, nosotros no intervenimos, ya fijé mi postura ayer con toda claridad y no quiero repetirlo".

En un video difundido en redes sociales, Mario Delgado explicó que fue a Palacio a una reunión con el "consejero" tras el retiro de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, aunque no especificó cuál ni si fue Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia.

En conferencia mañanera, López Obrador consideró que los candidatos sustitutos de Guerrero y Michoacán tampoco les gustarán a los organismos electorales, ya que tienen el propósito de que no haya democracia.

"Ahora, tú me preguntas, a ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán y en Guerrero? Pues no les van a gustar tampoco. Porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación.

"Entonces ayer lo que planteé es que no se debe caer en la provocación, hay que evadir el acoso y hay que seguir luchando, no rendirse, estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas", expuso.

A pregunta expresa, el presidente dijo que sí es necesario cambiar las leyes que sancionan a candidatos con la cancelación de sus registros, de modo que los aspirantes no queden en indefensión y hasta pueda intervenir la Corte.

"Es una violación constitucional, una violación a sus derechos, y podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón, pero, ¿cuánto lleva ese trámite? Un año y ni siquiera es vinculatorio", señaló.

Agregó que "sí tiene que revisarse, y si es un asunto constitucional, que intervenga hasta la Corte y el derecho de amparo, por qué aquí no procede".

(Luis Ramos)