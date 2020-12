AMLO rechaza diálogo con gobernadores de Alianza Federalista

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha tenido diálogo con la oposición para que no se manipule la investidura presidencial, así como para no usar la institución con fines electorales y para hacerse publicidad.

“Vamos avanzando bien en el propósito de transformar al país y lo dije desde el principio no voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, electorales, no lo voy a aceptar”, lanzó el presidente en conferencia mañanera.

Destacó que no tendrá reuniones con la Alianza federalista ni con el líder del PAN, Marko Cortés, porque buscan utilizar estos encuentros para hacerse publicidad, lo cual consideró no es serio.

“Tenemos diferencias son públicas y notorias, considero que no tienen razón. Tomaron esas acciones porque es la temporada electoral, pero querían utilizarnos y venir aquí y tener reuniones, salir y declarar, publicidad, eso no es serio”, señaló.

Indicó que ya en su informe por su segundo año de gobierno admitió que hay oposición legítima a su gobierno, ya que no aspira al pensamiento único ni al consenso.

“Porque eso no es democracia, la democracia es pluralidad, garantizar el derecho a disentir, no es estar todos de acuerdo o pensar de la misma manera, aun así la gente nos está apoyando”, aseguró.

Ayer martes, que se cumplieron dos años de gobierno del presidente López Obrador, la Alianza Federalista indicó que el saldo es de innegable crisis, por ello los gobernadores que conforman esta agrupación reiteraron su disposición de trabajar juntos con el mandatario.

Puedes leer: Alianza Federalista lanza agencia de promoción de inversión extranjera

A través de su cuenta de Twitter, los gobernadores aliancistas aseguraron que no es tiempo de pleitos, por ello piden al gobierno federal seriedad, soluciones y unidad en beneficio de los mexicanos.

"Ya no nos podemos dar el lujo de postergar el crecimiento de nuestro pueblo por las diferencias y criterios dispares que nos impiden ver hacia delante; sobre nuestros hombros está la vida y la prosperidad de más 120 millones de mexicanos".

A dos años del @GobiernoMX, el saldo es de innegable crisis y retos por delante; sin embargo, en la #AF reiteramos disposición a trabajar juntos. No podemos seguir en pleitos interminables cuando #México reclama seriedad, soluciones y unidad. — Alianza Federalista (@AFederalista) December 1, 2020





USO DE CUBREBOCAS NO ES INDISPENSABLE: AMLO A LA OMS





Tras los señalamientos de la OMS contra México de tomarse en serio la pandemia de covid-19 y el llamado que hizo a líderes mundiales a ser ejemplo en el uso de mascarillas, el presidente López Obrador señaló que no es indispensable el uso del cubrebocas para frenar los contagios del nuevo coronavirus.

“Me dice el doctor Hugo López Gatell y el doctor (Jorge) Alcocer que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y cuidarnos nosotros”, indicó López Obrador.

Reiteró que se guía por los consejos y recomendaciones de los encargados de la estrategia contra la covid-19 en México.

“Desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia y el aseo, lavarse las manos, tener mucho cuidado, cuidarnos, eso es lo fundamental, eso es lo que yo volvería a recodar a todos, que nos cuidemos”, apuntó.

Recalcó que no usará medidas coercitivas o toque de queda. “Todo eso que está a flor de piel en las autoridades que quieren mostrar su mano dura, dictadura, todo eso no es lo más importante”, dijo.





(Luis Ramos)