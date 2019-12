AMLO rechaza autoría de iniciativa que elimina Estado Laico

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la iniciativa de Morena en el Senado para eliminar el Estado Laico sea impulsada desde sus oficinas.

El mandatario mexicano dijo que no se debe entrar en ese terreno porque más que ayudar puede generar confrontación sobre el Estado Laico.

"Esta iniciativa es un derecho que tienen los legisladores, ese es su trabajo. Desde luego se requiere el consenso" @lopezobrador_ sobre reforma a la #LeyDeCulto pic.twitter.com/ZaUDjuBJQu — La Silla Rota (@lasillarota) December 18, 2019

Ante pregunta que le realizaron en conferencia mañanera, López Obrador manifestó que "desde Presidencia no está contemplada esa iniciativa".

Comentó que el tema de la separación del Estado y la Iglesia ya está resuelto desde hace más de siglo y medio.

"A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No considero que al modificar este principio ayude, al contrario, ya en su momento hubo confrontación y eso motivó hasta una invasión extranjera, entonces, no nos metamos en ese terreno, en ese campo; todo mundo, la mayoría de los mexicanos están de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución", lanzó el tabasqueño.

Destacó que la senadora de Morena, Soledad Luévano Cantú, presentó la iniciativa a título personal, ya que es un derecho que tienen los legisladores, ese es su trabajo.

"Es apenas un proyecto, en lo que a mí corresponde considero que ese tema no debe tocarse, lo digo también con mucho respeto a la senadora que tiene todo su derecho y pertenece a un poder autónomo e independiente", indicó el presidente.

"No es garantizar las libertades de creyentes y no creyentes, nada más no relacionar los asuntos de las Iglesias con lo que corresponde al Estado. Somos libres que se polemice todo lo que sea, pero que se piense bien que no debemos auspiciar nada que signifique confrontación", reiteró.





SECTOR PRIVADO





En otro orden de ideas, el jefe del Ejecutivo aseguró que no existe preocupación alguna dentro del sector empresarial derivada de la violencia e inseguridad registrada en el país. En cambio, resaltó una disminución del robo a transporte de carga en la red de carreteras y caminos federales.

"No hay alarma porque se esté afectando a empresas, comercios o al transporte, desde luego hay ilícitos que se cometen y hay un problema de inseguridad y violencia, pero no hay situación de alarma que se dé a conocer por el sector empresarial", indicó.