AMLO rechaza aumento en costo del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el costo de construcción del Tren Maya, principal obra planteada en su sexenio, no se incrementará, e incluso adelantó ahorros.

Ayer un estudio del IMCO señalaba que el costo del Tren Maya podría ser de hasta un billón 599 mil millones de pesos, lo que significaría un aumento de 10 veces la cantidad estimada por el gobierno mexicano.

Sin embargo, el mandatario dio a conocer que en una reunión que sostuvo con la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, se comentó de cómo evitar que se centralice todo lo relacionado con las comunicaciones.

También hablaron de la posibilidad de aumentar la conectividad de Veracruz hasta Valladolid y, en el Istmo, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. En esas zonas hay dos tramos de vías concesionadas y lo demás está en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que pidió buscar compartir las vías, lanzó.

“Eso es todo lo que se va a desarrollar para comunicar al sureste y eso incluye el Tren Maya”, lanzó.

No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía, yo les comentaba que me puse muy contento cuando supe que estas vías, alrededor de mil 500 kilómetros, o un poco más, no habían sido concesionadas”, apuntó.



Esto lo atribuyó a que a las administraciones anteriores no les interesaba el sur del país y por eso sólo concesionaron las vías del centro y norte, dijo.

