AMLO presume sus programas sociales en veda electoral: Calderón

El expresidente Felipe Calderón acusó al actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de presumir sus programas sociales, pese a la veda electoral que está en curso debido a los comicios más grandes de la historia de México, que se celebrarán el próximo 6 de junio.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón citó una nota informativa sobre este tema en la que se señala que en la mañanera de este viernes, el presidente López Obrador presumió logros de su gobierno.





¿QUÉ PRESUMIÓ LÓPEZ OBRADOR EN LA MAÑANERA?





El presidente López Obrador presumió este viernes en Palacio Nacional que Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena son los que más apoyos están recibiendo por parte de su gobierno.





16 de abril de 2021:

"Yo nada más quiero dar a conocer lo de ayer, que no se tuvo el dato a tiempo. Cuando hablábamos de los niños de Guerrero, sostuve que Guerrero, Chiapas y Tabas... No, Guerrero -traigo a Tabasco en la punta de la lengua y prendido en mi corazón- Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena son los que más apoyos están recibiendo.

"Entonces, está así. Podría dar conocer todo, pero por la veda electoral, sólo por la pregunta de ayer, que se arman los niños, es decir, ¿qué se está haciendo? Pues mucho, se están otorgando becas, se está apoyando a los productores del campo, se están entregando pensiones a adultos mayores, a niñas, niños, con discapacidad; nada más en Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero, a todos.

"Estas son las viviendas que hay en cada estado. En Chiapas, un millón 351 viviendas, de acuerdo al censo del 20, el censo del año pasado del Inegi; y beneficiarios, un millón 673.

"Es probable que casi todos los hogares de Chiapas estén recibiendo cuando menos un apoyo, por eso el 124, porque hay quienes reciben dos, tres; si en un hogar son dos adultos mayores, son dos apoyos.

"Y le sigue Guerrero, 942 mil 43 viviendas; un millón 152 mil beneficiarios, nada más de programas sociales o de bienestar que llegan en forma directa. Aquí no está lo de fertilizantes, por ejemplo; aquí no está la vacuna, por poner otro ejemplo, que se está aplicando y es universal y es gratuita.

"Y Oaxaca, un millón 125 mil 892 hogares y un millón 269 mil 687 beneficiarios.

"Por eso es que es distinto ahora que lo que sucedía en gobiernos anteriores. Esto no existía, la gente estaba abandonada, y sobre todo los pobres. Ahora estamos atendiendo las causas para que podamos conseguir la paz en el país, atendiendo las necesidades de la gente para evitar la violencia.

"Y en el caso de Guerrero ya probamos ayer que hay una disminución en homicidios, en delitos. No quiere decir que ya se resolvió el problema, no, tenemos que seguir, pero se está atendiendo lo estructural en el fondo, porque esto es en lo que más creo.

"No se resuelve el problema de la violencia sólo con medidas coercitivas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, lo he dicho muchas veces, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, con esto, para que los jóvenes no sean enganchados, jóvenes sin futuro que jalan, los enganchan para participar en las filas de la delincuencia.

"Entonces, si los jóvenes tienen opciones, si hay jóvenes construyendo futuro, pues hay opciones, hay alternativas y así es como vamos a ir pacificando el país.





Por otra parte, López Obrador presumió que se iba de gira por el estado de Tabasco, aunque luego corrigió y dijo que sólo era una supervisión y evaluación de los avances del Tren Maya, una de las obras prioritarias de su gobierno.

"Me tengo que ir, voy a una gira. Digo, no puedo ir a gira, pero voy a una supervisión, voy a Tabasco y el avión, ya saben ustedes, es de línea y no espera, entonces no quiero que me vayan a dejar. Voy a hacer una evaluación del Tren Maya".





(Luis Ramos)