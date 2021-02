AMLO presume en video los avances de 10 días de trabajo en Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó avances de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con sus ingenieros a cargo del general Vallejo ya inició y les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando”, informó en Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador, dijo que en 10 días ya hay suelo firme, no fango; y que mostrar el video es como para decir “tengan para que aprendan”.

“No es con ánimo de confrontar, pero es como para decir suave, suave, suave, tengan para que aprendan”, dijo.

.@lopezobrador_ presenta los avances en la construcción en Santa Lucía que llevan en 10 días https://t.co/GhZYoafNHd pic.twitter.com/J74Axmwj0k — La Silla Rota (@lasillarota) 28 de octubre de 2019





NO IRÁ A TOMA DE PROTESTA DE JAIME BONILLA





El presidente López Obrador descartó asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, y dijo que en su lugar acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Recordó que él no asiste a los actos de toma de posesión de gobernadores, y que es Sánchez Cordero quien acude en su representación.

Señaló que a estas ceremonias cívicas solo manda su felicitación y su saludo, así como su respeto para quienes se van, aunque hayan generado polémica.

Jaime Bonilla, envuelto en polémica por la intención de ampliar su mandato de dos a cinco años, asumirá la gubernatura el próximo 1 de noviembre.





ACCIDENTE DE PERIODISTAS





El presidente López Obrador pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y a los periodistas que cubren sus giras por el país encontrar la manera de desempeñar su trabajo de manera segura, luego de la volcadura de una camioneta de prensa el sábado pasado en Sonora.

Lamentó el accidente y dijo que se mantuvo al tanto de la salud de los reporteros y fotógrafos. Reiteró la sugerencia de que los medios que tienen corresponsales en los estados, cubran las giras mediante ese personal, y los que no, lo hagan desde la Ciudad de México.

"Hay que buscar la forma de evitar los riesgos, no necesariamente deben ir a cubrir (...), todos los actos públicos se transmiten en vivo, y por práctica yo no hablo más que en los actos públicos", dijo tras descartar una reducción en el número de actos por gira, pues quiere aprovechar al máximo el tiempo.

Por el contrario, adelantó que habrá más actos, pues terminando la visita a 100 zonas indígenas, hará una gira de revisión de obras al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que insistió en ponerse de acuerdo con su vocero, a fin de que se pueda resolver el tema.

El presidente de México insistió en que ya no es como antes que había atención especial para los representantes de los medios de comunicación y se gastaba mucho en ello y recriminó que cuando fue oposición no tenía cobertura periodística, sólo del periódico La Jornada.

Además, el mandatario federal le dio un espaldarazo a Ramírez Cuevas a quien calificó como su brazo derecho, un hombre de lucha, en el que descansa y le expresó su confianza frente a lo que llamó “grilla o politiquería” contra el exdirector del periódico Regeneración de su partido Morena.

Recalcó que es necesario ante todo garantizar la seguridad en los traslados de las giras y “a veces hay que ir a cierta velocidad, no tanto porque no podemos”, para poder estar en las localidades y que pueda encabezar los mítines con la gente.

FISCAL CARNAL

El presidente López Obrador afirmó que está bien dicho que se nombre como “fiscal carnal” a Ernestina Godoy, pues, en efecto, son compañeras ella y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Así respondió el mandatario a los señalamientos de que la reforma a la ley para crear la Fiscalía General de Justicia, tiene como propósito el pase directo de Ernestina Godoy, procuradora general de justicia de la Ciudad de México, como fiscal.

Sin embargo, apuntó que Sheinbaum debe aclarar los señalamientos a dicha reforma.

“En ese caso se me hace desproporcionada la comparación, con todo respeto, porque lo que se quiso hacer en el sexenio pasado estaba más complicado. En lo relacionado con la Procuraduría, no sé si se el mismo caso, hay que verlo; desde luego son situaciones distintas, porque no somos iguales”, dijo.

“Ernestina Godoy es una mujer honesta, sin duda; igual que Claudia Sheinbaum. Y si dicen la fiscal carnal, está muy bien dicho eso, porque son compañeras. Es mi fiscal carnal ella también (Godoy), porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo”, lanzó.





ELECCIÓN EN MORENA





El presidente López Obrador pidió a los militantes de Morena no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia del partido, luego de reportes sobre dicha práctica en las asambleas distritales que se realizaron en diferentes puntos del país.

De cara al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre, pidió que los ciudadanos "no se dejen manipular, que actúen como buenos ciudadanos" y dijo que el que manipula voluntades "no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación".

Celebró "la politización que hay en nuestro pueblo", porque "si no fuera así, yo estaría en el piso, los conservadores no se resignan, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y otro también, pero la gente nos apoya y por eso nos mantenemos".





¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS COMBUSTIBLES?





El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla informó que se detectó agua en la gasolina en una estación de servicio, no obstante aclaró que esto no es una forma de robo, sino una consecuencia del mal mantenimiento a las bombas y la lluvia.

“Lo que pasa es que es por falta de mantenimiento, entonces lo primero que sale es agua en lugar de combustible y los vehículos se descomponen, pero los responsables pagarán la compostura de 30 vehículos y Profeco se encargará de que pague”, explicó.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario mencionó que en Acapulco, Guerrero, “encontramos una estación donde todas las bombas tenían rastrillo, estaban robando un 10 por ciento del combustible en todas las bombas, todas fueron inmovilizadas”.

En su reporte Quién es Quién en los precios de los combustibles, detalló que en la semana del 17 al 23 de octubre se brindó atención a 288 denuncias a través de la app Litro por litro, con 171 visitas de revisión, donde una gasolinera se negó a la verificación, y se encontraron 18 estaciones con irregularidades, además se inmovilizaron 33 mangueras/bombas.

Por su parte, indicó que la gasolina Regular tuvo su precio más alto en Los Cabos, Baja California, en 21.88 pesos, mientras que registró su precio más bajo en Centro Tabasco en 17.89 pesos.

En tanto, la gasolina tipo Premium tuvo su precio más alto en Benito Juárez, Ciudad de México en 22.78 pesos por litro y el más económico en Cuernavaca, Morelos en 18.97 pesos. En el caso del Diésel, Atotonilco, Jalisco, obtuvo el costo más elevado en 22.08 pesos por litro y en Centro, Tabasco el más bajo en 19.39 pesos.

Por su parte, en el caso del Gas LP el precio más alto se encontró en Tláhuac, Ciudad de México, en 11.2 pesos por litro y el más bajo en San Luis de la Paz, Guanajuato, en 7.60 pesos, mientras que en su venta por cilindros, el más alto lo presenta Chetumal, Quintana Roo en 20.74 pesos por kilo y el más económico en dolores Hidalgo, Guanajuato en 17.90 pesos por kilo.

Dijo que se realizaron 57 verificaciones, donde 12 estaciones de servicio resultaron con infracción cuatro se negaron a la revisión, se inmovilizaron nueve básculas, 12 vehículos, ocho autotanques y 147 cilindros en mal estado.

cmo