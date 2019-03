AMLO premiará con obras a pueblos limpios; dice no al Ecoloco

REDACCIÓN 04/03/2019 09:05 a.m.

Los pueblos más limpios de México podrán ser reconocidos con la aprobación de obras públicas necesarias, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que se tiene que atender la limpieza de los pueblos y pidió: "No al Ecoloco, no a la basura, no a la suciedad".

Afirmó que para calificar la higiene de los pueblos, se creará un jurado que visitará los estados de México para determinar el ganador.

Vamos a premiar a los pueblos más limpios de México. Limpios y adornados, donde están los mejores jardines. A lo mejor el reconocimiento sea una obra pública autorizada", agregó.

El presidente reconoció que en los restaurantes, las fondas y los hoteles que ha visitado en durante giras, lo han atendido muy bien. "No hay operativos especiales para que alguien esté pendiente de qué vamos a comer", aclaró.

