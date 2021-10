AMLO pone ultimátum a OMS; dice que en 72 horas pueden avalar Sputnik-V y CanSino

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este martes en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por tardarse en aprobar las vacunas Sputnik-V y CanSino contra la covid-19. Consideró que el organismo actúa con desidia e ineficiencia.

"Yo originalmente pensé en enviar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación de las vacunas, porque es de conocimiento público que han ayudado, que no perjudican, que protegen. La OMS además, tratándose de la salud, con todo respeto, es una ineficiencia.

"Llevan ya muchísimo tiempo en esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos, yo creo que es más por desidia", afirmó el mandatario mexicano.

López Obrador comentó que ahora sí enviará una carta a la OMS para urgir a avalar en un plazo de 72 horas las vacunas Sputnik-V y CanSino.

"Llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta, le pedí a la Secretaría de Salud un formato de carta, están por dármela hoy y la voy a firmar, la voy a mandar a la OMS. Puede ser que no la aprueben, lo cual no veo probable porque estamos hablando de salud, no de cuestiones ideológicas.

"Yo espero que enviando la carta se apliquen y resuelvan, porque, en efecto, Estados Unidos decidió que sólo entren los que están vacunados con las vacunas que ellos autorizan, a partir de la autorización de la OMS, y el cuello de botella está en la OMS. Esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas", afirmó.

RECONOCE QUE PANDEMIA AÚN CAUSA ESTRAGOS EN MÉXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que la pandemia de covid-19 sigue causando estragos en México, a pesar de los avances en el Plan Nacional de Vacunación.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano reiteró su llamado a la población a vacunarse contra el coronavirus con las dosis necesarias para estar protegidos.

"En general vamos bien afortunadamente, desde luego, todavía sigue haciendo estragos la pandemia, pero ya están disminuyendo los contagios y lo que más nos importa: hay una disminución en fallecimientos. Hacer el llamado a todos de que se vacunen, todavía es posible y es necesario, muy importante", indicó.

?? #EnLaMañanera | @lopezobrador_ señala que en Guanajuato se han aplicado más de 500 mil dosis en sólo 5 días con el apoyo de la @SEDENAmx y la @SEMAR_mx. #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/GLI47UbNE4 — La Silla Rota (@lasillarota) October 19, 2021





PANDEMIA, EN "PUNTO MÍNIMO ABSOLUTO" EN MÉXICO: SALUD





El subsecretario Hugo López Gatell afirmó que si se continúa la reducción en contagios, hospitalizaciones y muertes derivadas del coronavirus, el país estará cerca del "punto mínimo absoluto" de la pandemia.

Destacó que en la actualidad sólo hay uno por ciento de casos activos de covid en el país.

"Abrimos la (semana) 40 con una reducción de 24 puntos porcentuales, llevamos 11 semanas con reducción de esta magnitud, la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos en la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la próxima semana, estaremos en el punto mínimo absoluto de la pandemia", afirmó.

LLEGARÁN MÁS DE 9 MILLONES DE VACUNAS ESTA SEMANA: SALUD





El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dio a conocer que esta semana llegarán a México nueve millones de vacunas contra la covid-19, entre las que se incluye el donativo de Estados Unidos por 3.8 millones de dosis de AstraZeneca.

El canciller Ebrard dijo que el lote de AstraZeneca llegará a Toluca como resultado de la comunicación del presidente López Obrador con el mandatario estadunidense, Joe Biden.

"Recibido 130.6 millones de vacunas de las siete clases de vacunas autorizadas y en la última imagen calendario programado tenemos 9.3 millones de dosis (para esta semana). Hoy estaremos recibiendo un donativo de Estados Unidos de vacunas de AstraZeneca", precisó.





(Luis Ramos)