AMLO pone sobre la mesa investigación contra Jorge Winckler

Veracruz, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa la posibilidad de que la autoridad competente investigue "el comportamiento del fiscal" de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, pues aunque dijo no conocerlo, sí sabe del anterior gobernador -Miguel Ángel Yunes Linares- que lo nombró en el cargo, y por ello habría que "ver las cosas con cuidado".

Obrador fue cuestionado en varias ocasiones durante su conferencia de prensa matutina sobre los señalamientos que el gobierno de Veracruz ha realizado sobre el que fuera abogado personal de Yunes Linares, motivo que incluso llevó a la determinación de no incluirlo en la junta de seguridad nacional convocada para este lunes en el Museo Naval.

Acerca de exigir una posible renuncia a Winckler, por señalamientos de corrupción, el mandatario respondió que en primer lugar deberá ser investigado por las autoridades competentes, "el hecho de que lo haya dejado el gobernador anterior y que esté actuando en protección del viejo régimen llama mucho la atención”.

“Lo que sí debe quedar muy claro es que nosotros no somos tapaderas, si hay una denuncia en contra de quien sea, se le va a dar curso, porque no vamos a estar protegiendo a nadie, se va a acabar la corrupción, tenemos que limpiar la corrupción de Veracruz”, agregó.

El pasado 16 de abril, Cuitláhuac García confirmó que el fiscal Jorge Winckler no sería invitado a la reunión de seguridad con López Obrador, debido a contar con señalamientos de proteger a fiscales regionales ligados a detenciones sin éxito y de alterar cifras de delitos como secuestros y feminicidios. La decisión, dijo, tuvo el visto bueno del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.

Sobre estas consideraciones, Obrador dijo, “yo no lo conozco (a Jorge Winckler) pero sí sé del que fue gobernador, y si está vinculado al pasado gobernador, hay que ver las cosas con cuidado, porque Veracruz tenía el problema de que desde el gobierno se auspiciaba la delincuencia, entonces hay que limpiar, con eso, y pintar la raya muy bien muy clara, la frontera entre autoridades y delincuentes. Si hay elementos, que se juzgue”.

Finalmente, Obrador mostró su respaldo a Cuitláhuac García ante las críticas por las altas cifras de delitos de alto impacto en la entidad.

“La maleantada política de Veracruz quiere seguir medrando, quieren seguir imponiéndose, nada más que no lo van a lograr, no está sólo Cuitláhuac, tiene el apoyo del pueblo de Veracruz y tiene el apoyo del gobierno federal, ya para que le vayan midiendo, y que no olviden que somos muy perseverantes, somos muy tercos, entonces se va a acabar la corrupción de en Veracruz, me canso ganso”, remarcó el mandatario.

