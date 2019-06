AMLO pide unidad nacional ante guerra comercial con EUA

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 01/06/2019 09:52 a.m.

Veracruz, Ver. - Desde el Puerto de Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió unidad nacional ante la guerra comercial con Estados Unidos, anunciada recientemente por el mandatario de ese país, Donald Trump.

Durante la conferencia matutina en el Museo Naval, Obrador aseguró que México no renunciará al derecho de pelear en tribunales internacionales y, en consecuencia, ampararse contra la medida de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas -a partir del 1 de julio- si el flujo de migrantes a los Estados Unidos no es contenido.

"Hay organismos internacionales para dirimir controversias de comercio, económicas y políticas, entre las naciones. Hay instancias a las que se puede acudir. Nosotros pensamos que no va a ser necesario, que vamos a lograr mediante el diálogo un buen acuerdo. Queremos mantener una buena relación con los Estados Unidos", dijo el mandatario.

Cuestionado recurrir a tribunales es una estratega de México ante las advertencias de Donald Trump de cobrar impuestos que irán subiendo gradualmente de manera mensual, López Obrador dijo que no se ha tomado esa decisión pero que no han renunciado a ese derecho. No obstante, insistió en que su gobierno apostará por el diálogo.

"Yo tengo confianza en que se va a llegar un acuerdo y creo que va a ayudar mucho que los mexicanos nos unamos. Que haya en estos momentos unidad nacional, entre todos, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas. Defendamos a México porque no merece nuestro país ese trato", enfatizó.

A su vez, detalló que una comisión integrada por funcionarios mexicanos ya se encuentra en Washington para sostener una plática con sus similares estadounidenses que se llevará a cabo el próximo 5 de junio.

El equipo de trabajo es encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; e integrado por Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza.

López Obrador descartó su integración en esa comitiva que negociará con las autoridades estadounidenses. "Ellos son expertos, es muy buena la comisión y no hace falta que yo participe de manera directa o personal, aunque estoy pendiente de este asunto".





