AMLO pide permiso a Anaya para tomarse una caguama por ganar estados del Pacífico

El Andrés Manuel López Obrador pidió permiso, en tono de burla, a su exrival por la Presidencia, el panista Ricardo Anaya, para tomarse una caguama ´Pacífico´, ante los triunfos electorales de Morena en las entidades de la zona del Océano Pacífico.

En la conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador volvió a celebrar los resultados electorales de su partido en las elecciones 2021, pues ganaron las gubernaturas de la región del Pacífico: Baja California, Baja California Sur, Colima, entre otras.

"Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama ´Pacífico´. Todo con moderación", lanzó el presidente López Obrador.

El mandatario mexicano hizo referencia a un spot de Anaya en el que el panista decía que le daba "mucho coraje" que la gente se gaste su salario en caguamas.

"Como el compadre que gana 2 mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas", dijo en su momento el excandidato presidencial.

López Obrador también destacó que de las 15 gubernaturas en juego el pasado 6 de junio, 11 fueron ganadas por Morena, de acuerdo a resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

"Todavía se habla de que nos frenaron, que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, fíjense lo mal que nos fue. Tuvimos elecciones de gobernadores, el movimiento al que pertenezco triunfó en 11 (estados), nos fue remal", ironizó al acusar que sus adversarios quieren crear una versión de que ellos ganaron el proceso electoral intermedio.

RESPONDE ANAYA

Ricardo Anaya respondió: "presidente, permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24".

Los dichos de Anaya sobre la "victoria" que se toma en la Ciudad de México y en Querétaro es por los resultados electorales, donde Morena perdió la mitad de las alcaldías de la capital y la gubernatura queretana.

Mientras que el " no tienen mayoría para desaparecer" al Instituto Nacional Electoral (INE) es porque a Morena y sus aliados no les alcanzó para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021

(Luis Ramos)