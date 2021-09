AMLO pide no crear "mártires" al indagar actos violentos en marcha del 28S

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el uso de la violencia durante la marcha de mujeres de ayer 28 de septiembre en la Ciudad de México, con motivo de exigir que se apruebe el aborto en el país.

En conferencia mañanera, López Obrador apuntó que "es un error demandar un derecho con el uso de violencia. Todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia (...) No veo bien el que se use la violencia. (...) La no violencia es una vía de lucha que funciona".

El mandatario mexicano reiteró que desconfía de la autenticidad del movimiento feminista, ya que inició con la entrada de su gobierno, por lo que dijo que es un "fenómeno nuevo".

?? #EnLaMañanera | "Es un error demandar un derecho con el uso de la violencia", dice @lopezobrador_ sobre la marcha feminista a favor del aborto. #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ULL7mFDskS — La Silla Rota (@lasillarota) September 29, 2021

"Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso, hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa, ¿cómo?", manifestó.

Hizo un llamado a no caer en la provocación, ya que estos "movimientos conservadores" buscan incitar a la represión y uso de fuerza por parte del gobierno federal.

El presidente dijo que los hechos de violencia debes ser investigados, "pero con cuidado, porque si no se vuelven mártires".

"Debe hacerse la investigación, pero con cuidado, porque si no se vuelven mártires y ese es el propósito, el protagonismo en extremo, entonces, no darle tanta importancia, porque son manifestaciones que, por lo mismo convocan a muy pocas personas, porque claro que las mujeres cuando se trata de una causa justa participan, pero cuando se trata de hacer destrozos, entonces se van quedando muy pocas", lanzó.

?? #EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pide que sí se investigue a quienes participen en manifestaciones pero debe realizarse con cuidado, sino "se vuelven mártires". #yn ?? https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/5ChKKc1jGi — La Silla Rota (@lasillarota) September 29, 2021

ARRANCAN INVESTIGACIÓN POR VIOLENCIA EN MARCHA

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, expuso que "la mayoría de las mujeres se manifestaron de forma pacífica, pero también hubo un grupo minoritario que se expresó de forma violenta y causaron lesiones durante la movilización", ante reportes de que la policía capitalina repelió a manifestantes con uso de gases lacrimógenos.

"Hirieron a muchas personas civiles al paso del contingente (...) hay incluso una persona que tuvo que ser llevada en ambulancia porque tenía lesiones en la cabeza", dijo Batres en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula.

"Tenemos también otras personas; dos hombres que fueron lesionados; hay tres manifestantes que tiene algún tipo de lastimadura; tenemos 12 mujeres policías que fueron lastimadas", detalló.

"DETRÁS DEL UNIFORME EXISTE UNA MUJER", POLICÍA DE CDMX TRAS MARCHA PRO ABORTO

Mayra Castillo, policía perteneciente al escuadrón Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asegura que durante la marcha de este 28 de septiembre, por el Día de acción global por un aborto legal y seguro, tuvo sentimientos encontrados, pues "detrás del uniforme existe una mujer".

"Somos madres, hijas, tenemos una familia esperándonos en casa después de cada turno", dijo para el noticiario de Azucena Uresti en Milenio.

Detalló que durante la marcha, la tarea de las policías es acompañar al contingente, "cuidándolas, tratando que vean que también nosotros nos ponemos en su lugar".

A pesar de que existieron diversas convocatorias para movilizarse este 28S, todas confluyeron en el Zócalo y coincidieron en las consignas que exigen un aborto legal, seguro y gratuito para todo el país, informó La Silla Rota.

La movilización se realizó en el contexto de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que caracterizó como inconstitucional la criminalización de la interrupción del embarazo en Coahuila pero que sienta un precedente para el resto del país.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por su parte, subió un video a sus redes sociales para reconocer la labor de las mujeres policías.

"Nuestras compañeras policías son mujeres valientes y merecen todo nuestro reconocimiento. Les agradezco todos los días el trabajo que realizan", tuiteó Sheinbaum.