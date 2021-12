AMLO pide intervención de Encinas en caso de amago a periodista

El presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a comunicarse con el periodista Ricardo Ravelo, demandado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro a quien señaló de presuntos vínculos con el narcotráfico en una serie de publicaciones.

"Le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista, esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado", dijo el mandatario.

El periodista Ricardo Ravelo presentó reportajes en los que expuso los presuntos vínculos entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que exigió al mandatario estatal presentar la demanda interpuesta en su contra.

Asimismo, en su libro "Los narcopolíticos" aborda las historias de personajes que están implicados en la corrupción y el narcotráfico o que recientemente abandonaron sus cargos y enfrentan procesos de investigación y/o juicios por diversos delitos del orden federal.

Si me matan , todos ustedes ya saben quién es el responsable . Pido que Alfaro presente demanda . Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia — Ricardo Ravelo Galo (@RRavelo27) December 28, 2021

"Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia", escribió Ravelo a través de su cuenta de Twitter.

La narcopolitica es una causa de la delincuencia inacatada en la 4T. — Ricardo Ravelo Galo (@RRavelo27) December 28, 2021

Ravelo, quien presentó una serie de reportajes en los que expuso los presuntos vínculos entre el gobernador Alfaro y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exigió al mandatario estatal presentar la demanda que el pasado 27 de diciembre afirmó haber interpuesto en su contra.

El pasado lunes, el gobernador Alfaro dijo en rueda de prensa que la demanda fue por daño moral, aunque no precisó ante qué instancias la interpuso.

"Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios", comentó Alfaro.

Alfaro Ramírez se reservó los nombres en contra de quién procedió y sólo se mantuvo en que se presentaron esas demandas por daño moral sin indicar si fue en Estados Unidos, en México, en ambos países, pero tampoco ahondó en qué tipo de medidas cautelares se busca proteger. Sólo dijo que no va a permitir que nadie haga señalamientos que considera irresponsables ya "que esa historia la han querido inventar un montón de veces".

En tanto, Ravelo sostuvo que no ha sido notificado de la demanda. "La estoy esperando. Me urge y que no amague. ¿Va o no va?", escribió.

LA UDEG HACE RECOMENDACIONES

La Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió que la respuesta del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, fue contraria al ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas y forman parte de un patrón de agresiones a la prensa que han venido en aumento en los últimos años.

Recalcó que las imputaciones de Ravelo no fueron hechas a un particular, sino a quien ostenta el cargo de titular del ejecutivo estatal.

La UdeG criticó que en Jalisco han sido recurrentes los actos de intimidación, descalificación y desvalorización de los representantes de los medios de comunicación.

Ante ello, recomendó al gobernador Alfaro a que desista o en su caso retire la demanda interpuesta contra el periodista y que cese el acoso y clima de hostilidad en contra de la actividad periodística.

También conminó a que se instale un Consejo Consultivo previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco, el cual debió crearse desde 2016; y que promueva una evaluación independiente con observadores nacionales y extranjeros sobre la situación de la libertad de expresión en la entidad.

