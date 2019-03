AMLO pide elecciones limpias en Puebla

REDACCIÓN 10/03/2019 02:44 p.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a que las próximas elecciones para gobernador en esta entidad se lleven a cabo de manera transparente sin que se cometan delitos electorales que, advirtió, con la reforma a la Constitución, serán delitos graves que ameritarán cárcel sin derecho a fianza.

Al encabezar la entrega de apoyos de Programas Integrales de Bienestar, el mandatario reconoció el trabajo de conciliación del gobernador Guillermo Pacheco luego de los momentos difíciles que se vivieron tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y otras personas en un accidente aéreo, y enfatizó que "no le deseamos mal a nadie y tenemos que buscar la unidad de Puebla y en todo el país".

En el acto, efectuado previo al informe que dará por sus primeros 100 días de gobierno, López Obrador enfatizó que ahora el gobierno no tiene partido ni tiene sindicato, sino que el gobierno es de todos y en estas elecciones de Puebla no será como en el pasado en donde el gobierno apoyaba a un candidato, "y menos se permitirá el que se use dinero del presupuesto para favorecer a un candidato o partido".

Elecciones limpias, repito, y libres y no es advertencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción y que se reformara la Constitución para que también sea delito grave el fraude electoral; ya en estas elecciones de Puebla el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza, ya esto es un avance en nuestro movimiento", recalcó.

López Obrador advirtió "que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo", pues sostuvo que "yo nada más tengo un amo, mi único amo es el pueblo de México", y enfatizó que ya ha habido un cambio de mentalidad en la gente que ya despertó y es capaz de identificar a aquellos políticos que no luchan por ideales o principios.

En el acto donde también estuvo presente la secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, que no realizará eventos en el estado de Puebla hasta que pasen dichas elecciones para no motivar ningún tipo de cuestionamiento, por lo que regresará hasta que surja algo urgente, "que es la conclusión de los comicios, a menos que surja algo urgente", porque siempre van a contar con el presidente de México.

Reiteró su llamado a dejar de lado "la politiquería y que los funcionarios estatales trabajen por el bienestar de la población, "en vez de estarme diciendo que en Jalisco o en Puebla o en Tabasco o en Chiapas hay pleitos o platicándome de la politiquería, en vez de eso lo que me importa es que se termine el censo, lo que me importa es que pronto se resuelva el apoyo a la gente".

En ese sentido, también insistió en que sus colaboradores del gobierno federal deben trabjar 16 horas diarias en esta que "es una revolución, esta es una transformación", donde hay que trabajar por el pueblo para poder implementar completamente los programas de bienestar lo más pronto posible en beneficio de la población.

El mandatario recordó que la Cuarta Transformación también implica la reconciliación nacional y volvió a pedir "nada de pleitos, nada de rencores, nada de odios, siempre pensando en el prójimo, en el amor a la familia, en el amor a la naturaleza, en el amor al prójimo y en el amor a la patria, esa es la transformación".

En otro tema, reiteró su compromiso de que no aumentarán en términos reales los costos de las gasolinas, gas y luz y que se ajustarán los recientes aumentos, "pero voy a cumplir mi palabra, no van a aumentar los energéticos en términos reales".

En el ámbito local, López Obrador detalló que en Puebla 350 mil adultos mayores ya recibieron la pensión universal correspondiente a enero y febrero, además de que se apoyará a 47 mil discapacitados, principalmente niñas y niños, con la misma cantidad de dos mil 550 pesos bimestrales.

Además de que se apoyará la educación para que esta sea un derecho y no un privilegio como lo querían los tecnócratas neoliberales, por lo que se crearán cuatro nuevas universidades públicas en el estado y se entregarán 15 mil becas a estudiantes de universidad de familias de escasos recursos por dos mil 400 pesos mensuales y a 205 mil estudiantes de nivel medio superior con mil 600 pesos cada dos meses.

También se apoyará a 50 mil jóvenes para que se capaciten para el trabajo en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga tres mil 600 pesos mensuales a los jóvenes para que se capaciten con un tutor, además de que se implementará también el programa de Tandas para el Bienestar.

En Puebla se impulsará también el programa Sembrando Vida, donde este año se sembrarán 18 mil hectáreas con árboles frutales maderables, así como los productos de la milpa, estrategia que generará siete mil 200 empleos permanentes, además de que se apoyará a los trabajadores del campo y se trabajará por mejorar el sistema de salud.

