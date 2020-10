AMLO pide a simpatizantes no acercarse al plantón de Frenaaa

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a no acercarse a los contingentes de Frenaaa y a no caer en provocaciones

En conferencia mañanera, remarcó que tampoco deben acercarse al nuevo grupo de protesta en contra de su gobierno, al que llamó Frenaaa 2, pues dice hasta en la oposición hay "nivelitos".

"Sí se les garantiza la seguridad, es un compromiso que tenemos de no tocarlos, y decirles a los simpatizantes del gobierno, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que no se caiga en ninguna provocación. Decirles que no nos metamos con ellos, ni con el "Frenaaa 1", ni con el "Frenaaa 2", apuntó.

"Decirles a nuestros simpatizantes que ni se acerquen a donde están los de Frenaaa 1, y a donde van a estar los de Frenaaa. Ahora ya puede ser que con los de Frenaaa 2, porque es otro nivel, en todo esto hay nivelitos, puede ser que ahora deciden acampar y los vamos a tratar bien", precisó.

Destacó que pondrá hamacas para que los dirigentes se queden a dormir en el Zócalo, dijo que se las mandará poner a los directores de los periódicos El Universal y Reforma, entre otros personajes.

HABLA SOBRE JALONEOS EN MORENA

Ante el jaloneo que se mantiene por la dirigencia nacional de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a los involucrados: "ya que se pongan de acuerdo".

Ante los señalamientos que han surgido entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo ante el empate en la pasada encuesta realizada por el INE, el presidente López Obrador pidió no meterlo en asuntos de partidos políticos, ya que él tiene problemas de gobierno qué resolver.

El partido como su nombre lo indica es una parte y el gobierno representa a todo el pueblo, explicó en conferencia mañanera.

Lo que quisieran mis adversarios es que yo me inmiscuyera en estos asuntos de partido, agregó.

Señaló que cree que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay ningún partido que pueda solo, en México, llevar a cabo una transformación. "Una cosa es Morena y otra es el gobierno", lanzó.

Este lunes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, apuntó que no le entregará la presidencia del partido a Porfirio Muñoz, pues esperará la resolución del INE y del Tribunal Electoral.

GARCÍA MÁRQUEZ DESEABA QUE GANARA EN 2006: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que el Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, deseaba que él triunfara en la elección de 2006.

"Tuve la dicha de conocerlo y platicar muchas veces. Él estaba entusiasmado cuando en el 2006 nos robaron la presidencia, él quería, aunque era respetuoso de la política interna de México, pero sí deseaba que ganáramos. Ya hasta teníamos pensado que íbamos a celebrar", comentó.

López Obrador calificó a García Márquez como "el mejor embajador del mundo".

"Aquí escribió, vivió Gabriel García Márquez, el mejor embajador que ha habido de Colombia, yo creo, en el mundo. Un hombre extraordinario, de ideas y un gran escritor, porque hay buenos y grandes escritores y Gabo era un gran escritor", lanzó.

EL 12 DE OCTUBRE ES UNA FECHA POLÉMICA, DICE AMLO

El presidente López Obrador calificó este lunes el 12 de octubre como una fecha "muy polémica" e insistió en que el próximo año España debe disculparse con los pueblos indígenas por los 500 años de la Conquista del actual México.

"Se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política", expresó el mandatario en conferencia de prensa tras ser cuestionado sobre la manifestación que estaba convocada este lunes para tumbar la estatua de Cristóbal Colón del centro de Ciudad de México.

Aunque el gobierno capitalino retiró dicha estatua este fin de semana para restaurarla, el presidente hizo un llamado a "resolver estas diferencia de forma pacífica y no desquitarse con las estatuas y las esculturas".

López Obrador subrayó que la gesta de Colón "es un proceso que todavía está a debate" y pidió que "cada quien busque información" sobre el 12 de octubre.

El mandatario expresó que este lunes "seguramente en Madrid hay una ceremonia", en referencia a la celebración de la Fiesta Nacional de España, y recordó que durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) estuvo un 12 de octubre en estos festejos.

"Allá sí se conmemora esta fecha, aquí ya no. Pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que sucedió en este encuentro, descubrimiento o como se le pueda llamar", dijo López Obrador.

En ese sentido, insistió en que tanto España como el Estado mexicano deben "ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación" el próximo año, cuando se cumplen 500 años de la conquista por parte de Hernán Cortés.

"Se piensa que todo esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó, pero no. Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y que se inicie una etapa nueva en nuestras relaciones", subrayó López Obrador.

Opinó que cuando el año pasado mandó una carta al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista "se malinterpretó" sus intenciones, y propuso que "se vuelva a analizar para que el año próximo se lleve a cabo esta ceremonia".

Dijo que hay que hacer "un compromiso de no repetición, de que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades" y decir "no al colonialismo, no al sometimiento y no a la negación".

Además, subrayó que quiere reivindicar la "grandeza" de los pueblos prehispánicos para desacreditar la visión de "salvajes y bárbaros" que existe "en los libros de texto de algunos países".

Recientemente, López Obrador presentó un plan para conmemorar en 2021 los 200 años de la independencia de México (1821), los 500 años de la conquista del actual México (1521) y los 700 años de la fundación de Mexico-Tenochtitlán, actual Ciudad de México (1321).

Con esta gran ceremonia en el horizonte, el presidente envió la semana pasada a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a París y a Roma para "conseguir" códices y otras piezas históricas relacionadas con la Conquista con la intención de exhibirlas en México el próximo año.

Además, envió una carta al presidente de Italia, Sergio Mattarella, para que preste a México el Códice Florentino y el Códice Cospi, y una misiva al papa Francisco para que la Iglesia Católica también ofrezca una "disculpa pública" a los pueblos indígenas por las "atrocidades" de la Conquista.

(Luis Ramos)