AMLO pide a Poder Judicial cero impunidad en juicio de El Marro

TEPIC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a autoridades judiciales, estatales y federales a actuar con rectitud y no permitir que haya impunidad en el proceso que se seguirá contra José Antonio Yepez, El Marro.

El mandatario mexicano señaló que no se deben fabricar delitos pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia.

"Si no existe una línea divisoria y pintada, una frontera, entre autoridad y delincuencia, no se avanza, cuando la delincuencia domina en los gobiernos no hay seguridad para el pueblo, por eso se tiene que mantener la independencia, para que la autoridad sea honesta, que no esté al servicio de la delincuencia, ni de la delincuencia de cuello blanco, ni de la delincuencia organizada", comentó el presidente.





NAYARIT, UNO DE LOS ESTADOS MÁS SEGUROS





El presidente López Obrador reconoció que en Nayarit imperaba la violencia e inseguridad, sin embargo, han logrado convertirlo en un estado de los más seguros.

"Ha habido un cambio de 180 grados, antes imperaba la violencia en Nayarit, y ahora se ha convertido en uno de los estados más seguros de México, de modo que si se puede garantizar la paz, la tranquilidad cuando se atiende el pueblo, cuándo se le procura, y también cuando no hay corrupción y no hay impunidad", afirmó.

Nayarit ocupa el lugar número 31 entre los 32 estados del país en incidencia delinctiva y en homicidios dolosos ocupa el lugar 26 a nivel nacional.

Tepic, Bahía de Banderas y Santiago Ixcuintla son los municipios con mayor inseguridad. Ahí hay 3 mil 024 elementos agentes federales desplegados.

Se prevé la construcción de 2 cuarteles de la Guardia Nacional en Bahía de Banderas y Tepic.





FRANCIA SIGUE EL EJEMPLO DEL MODELO MEXICANO





El presidente López Obrador declaró que "está siguiendo el ejemplo de México en muchas partes" del mundo.

Aseguró que Francia puso en marcha un programa de apoyo a los jóvenes como el que la 4T impulsa en México, denominado Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Antes aquí se les decía ´ninis´, porque no estudiaban, ni trabajaban. ¿Le vamos a dar la espalda a los jóvenes? No, hay que apoyarlos. Francia ya hizo un programa similar", informó.

El gobierno francés de Emmanuel Macron dio luz verde en recientes días al programa de apoyo para que jóvenes entren al mercado laboral en el contexto de la pandemia del coronavirus, con un presupuesto de 6,500 millones de euros.





(Luis Ramos)