AMLO pide a Mireles educarse en el respeto a las mujeres

Vamos a pedirle que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, no es decir 'yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres', como es evidente, sino 'hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia y reconozco que cometí un error y como ser humano que cometemos errores, lo acepto, y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volver a hacerlo', algo así, sincero", detalló.