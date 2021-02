AMLO pedirá ajuste a leyes secundarias de Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en las leyes secundarias sobre la Guardia Nacional se prevé que un estado o municipio debe pagar para tenerla.

Sin embargo, el mandatario mexicano señaló que está en desacuerdo con esta medida y pedirá que sea corregida.

En conferencia matutina, López Obrador respondió así a la pregunta que le hizo un periodista.

Ayer un compañero me preguntaba por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional; yo le dije que no era cierto y él tiene la razón. El documento de trabajo que se está discutiendo en el Congreso establece el pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que no estamos de acuerdo y ya se va a quitar”, apuntó.



