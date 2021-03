AMLO pacta con Odebrecht para ahorrarse más de 13 mmdp

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que el gobierno federal ahorrará 13 mil 749 millones de pesos tras lograr un acuerdo para modificar un contrato con la empresa Odebrecht.

En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que lograron un acuerdo con esta empresa "famosa por dar sobornos en diversos países", para lograr ahorros en contratos firmados en una planta que produce polietileno en Veracruz, conocida como Etileno XXI y localizada en Coatzacoalcos.

López Obrador recordó que Odebrecht dio sobornos a funcionarios de alto nivel en administradores pasadas en México para alcanzar contratos ventajosos, que el presidente calificó como "leoninos".

Por otra parte, indicó que corresponde a la Fiscalía castigar a quienes permitieron estos contratos con la constructora brasileña, ya que hay diversas denuncias interpuestas, aunque su gobierno también busca la reparación del daño.

"Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes: se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht que es famosa por qué sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente esas irregularidades, a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel", lanzó.

El propósito del gobierno "es no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, reparación del daño, por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos que se firmaron para que particulares y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público, nos robaban a todos los mexicanos sólo que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta y hay que avisarles, hay que mandarles telegramas, ahora correos electrónicos", expuso.

¿QUÉ INCLUYE EL ACUERDO?

El gobierno mexicano anunció un acuerdo con la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, por el contrato suspendido entre Pemex y la planta petroquímica Etileno XXI en Nanchital.

El acuerdo, alcanzado el 26 de febrero por el contrato que se canceló en diciembre, permitirá un ahorro de 667 millones de dólares o 13,749 millones de pesos, informó Octavio Romero, director de Pemex.

Además, la empresa petrolera del Estado no tendrá que pagar las penalizaciones de 147 millones de dólares por incumplir el contrato en los primeros dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien argumentaba que Pemex le vendía el gas a menor precio del mercado y le "subsidiaba".

"A partir de esta administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivados de ese contrato leonino", aseveró Romero.

La negociación se produce después de que en diciembre López Obrador anunció que no renovaría el "contrato leonino" de suministro de gas que se suscribió en 2010, durante la presidencia del derechista Felipe Calderón (2006-2012).

La brasileña Braskem, mayor petroquímica de América Latina, anunció entonces que adoptaría las medidas legales por la rescisión "unilateral" del contrato de la planta, que produce cerca de 1.05 millones de toneladas de polietileno al año.

La petroquímica es una asociación controlada por la brasileña Braskem (75%), mayor productora de resinas termoplásticas y líder en América Latina, y el Grupo Idesa, uno de los principales grupos empresariales mexicanos.

El director de Pemex detalló este miércoles que, tras el acuerdo, Braskem-Idesa le pagará a Pemex el 100% del precio del gas etano.

Asimismo, la obligación de Pemex de suministrar gas se reduce a la mitad desde ahora y se eliminará por completo en 2024.

"Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural, porque tampoco es nuestro propósito que cierren una planta de esta naturaleza, estamos hablando de una inversión, no sé, de 8,000 o 10,000 millones de dólares", manifestó el presidente.

La negociación se produce mientras López Obrador ha prometido "rescatar" a Pemex, que en 2020 tuvo una pérdida neta de 21,417 millones de dólares, un aumento de 38.2% frente a las pérdidas de 2019.





CELEBRA AVAL A REFORMA ELÉCTRICA EN SENADO





El presidente López Obrador celebró que el Senado avalara la reforma eléctrica.

"Vamos a poder sentarnos con las empresas; le agradezco mucho a los legisladores, esto nos va a ayudar a fortalecer a la CFE, a enfrentar momentos difíciles como lo que sucedió en Texas", dijo.

Adelantó que anunciará "un plan de modernización de las hidroeléctricas, vamos a cambiar turbinas, para producir energía limpia con menos costo, vamos a empezar con 14 hidroeléctricas".





(Luis Ramos)