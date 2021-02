AMLO ofrece mediar en pleito de Televisa vs Grupo Alemán

El presidente López Obrador se ofreció como intermediario para que Televisa e Interjet lleguen a un acuerdo por la venta de Radiópolis y evitar llegar a tribunales, pues estas empresas mantienen controversias.

“Estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que estas empresas sigan dando servicio y, sobre todo, que se mantengan como fuentes de empleo, de trabajo. No queremos mortandad de negocios sino al contrario”, aseguró el mandatario.

“Hay un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet (Grupo Alemán). Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque no los han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo”, lanzó el mandatario mexicano.

Fue el pasado 25 de octubre, cuando Grupo Televisa aseguró que una empresa de Miguel Alemán Magnani le debía dinero por sus estaciones de radio, por lo que anunció que llevaría el caso al terreno legal.

En julio, Televisa acordó la venta del 50 por ciento de su participación en Sistema Radiópolis a Corporativo Coral por mil 250 millones de pesos.

La televisora se quejó porque no recibió el pago inicial de esta compra, que ascendía a 32 millones de dólares, en su informe del tercer trimestre de 2019, del pasado 24 de octubre.

Fue hasta el pasado domingo que Grupo Alemán acusó que Televisa pretende hacerles un doble cobro para concretar el negocio, bajo la protección legal de una jueza. Lo cual fue rechazado por la televisora.

Televisa también se mostró apenada por la situación de deudas y embargos que vive la familia Alemán. A este respecto, Interjet negó embargos y tener afectaciones en la prestación de servicios.

PERO DESCARTA RESCATE DE EMPRESAS

El presidente López Obrador descartó utilizar dinero público para rescatar empresas privadas y evitar su quiebra.

“No significa que se va a utilizar dinero de los mexicanos, dinero público para rescatar a empresas privadas. No vamos a convertir deudas privadas en deuda pública, que eso fue lo que se hizo anteriormente con el Fobaproa”, lanzó

“Nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, que no quiebren las empresas mexicanas. No significa esto rescatar a empresas como se hacía en otros tiempos, no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a las empresas nacionales”, comentó.

CORRUPCIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la corrupción está disminuyendo en todos los niveles de gobierno, y recordó su frase de campaña de "barrer las escaleras de arriba para abajo".

“Tengo ya indicios de que la actitud de los servidores públicos ha empezado a cambiar abajo, hay un ambiente distinto. Lo que está ayudando es que se está dando un ejemplo distinto”, señaló su conferencia de prensa matutina.

El mandatario consideró que este cambio se debe a que el gobierno federal está poniendo el ejemplo en los altos mandos, y llamó a todos los funcionarios públicos a conducirse con honestidad y a ser cada vez más eficientes.

Aunque reconoció que llevará tiempo, el jefe del Ejecutivo confió en que la corrupción sea erradicada en el mediano plazo.

En ese sentido, exhortó a la Policía Federal de Caminos a terminar con los actos indebidos, "que se acabe la extorsión" contra quienes transitan por las carreteras del país en la temporada de fin de año.

El Congreso avaló este año reformas para elevar a delito grave cualquier acto de corrupción en el gobierno.





LEY DE CONFIANZA CIUDADANA





El presidente López Obrador adelantó que avalará la Ley de Confianza Ciudadana, con la que se eliminaría la figura de los inspectores de establecimientos comerciales, con el objetivo de erradicar extorsiones y corrupción.

“Estamos por aprobar una ley de confianza ciudadana, así se llama la ley para quitar inspectores en establecimientos comerciales y que bajo protesta de decir verdad el dueño de un establecimiento comercial de una empresa haga una manifestación y no van a haber inspectores", dijo.

“Vamos a avanzar hacia allá con el propósito de que no haya extorsión, de que se esté padeciendo la visita de inspectores”, apuntó.

La ley prevé que el dueño de un comercio reporte si está al corriente con sus obligaciones y quienes cumplan recibirán un reconocimiento.

CONSTITUCIÓN MORAL





El presidente López Obrador dio a conocer que suman cerca de 8 millones de ejemplares de la cartilla moral impresos, para buscar el fortalecimiento de valores y se buscará que se convierta en una Constitución Moral.

“La aportación de Alfonso Reyes en la elaboración de esa cartilla es algo excepcional, es algo histórico que haya escrito esa cartilla y vamos a actualizar y queremos que se convierta en una constitución moral y que nos importa que haya polémica y debate sigo hablando de Constitución Moral.

“Lo interesante es hablar y debatir de por qué no de una Constitución Moral y se está trabajando, hay un equipo y se están haciendo consultas a ciudadanos especialistas sobre este tema y los preceptos que debe incluir la nueva Constitución Moral. No se trata de un ordenamiento legal obligatorio, no son leyes”, detalló.

Recalcó que el comité para la elaboración de esta constitución está conformado: José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; Enrique Galván Ochoa, analista de temas económicos y la periodista Verónica Velasco.

lrc