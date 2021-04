AMLO no ve 3ra ola de covid y anuncia vacunación para personas de 50 a 59 años

El gobierno federal anunció este martes que avanzará hacia la vacunación contra covid-19 a personas que tienen de 50 a 59 años de edad. Esta nueva etapa en la aplicación de dosis dará inicio en la primera semana de mayo.

En conferencia mañanera, se dio a conocer que los mexicanos de 50 a 59 años podrán realizar su registro para la vacuna en la página mivacuna.salud.gob.mx, a partir del miércoles 28 de abril.

Se detalló que se prevé vacunar a más de 9 millones de personas en este sector de la población, de acuerdo a datos del Inegi, quienes serían inmunizadas principalmente con dosis de Pfizer, Sputnik V y AstraZeneca.





LAS 3 CLAVES INICIALES DE LA NUEVA ETAPA DE VACUNACIÓN





1.- Te pedirán estos datos para registrarte:

-CURP

-Entidad

-Municipio

-Código postal (opcional)

-Teléfono de contacto de 10 dígitos

-Correo electrónico de contacto





2.- El registro no tiene relación directa con el orden de aplicación de las vacunas.





3.- El registro solo es una herramienta para facilitar la planeación de la logística, programación y convocatoria de las vacunaciones en este bloque de la población.









ASÍ VA LA PANDEMIA EN MÉXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el escenario nacional ante la pandemia "es más alentador, es aire fresco", ante la disminución de casos de covid-19.

"¿Podemos ver lo de la ciudad? Miren, por semana, ya las defunciones han bajado, no debemos confiarnos, debemos estar cuidándonos, muy atentos, pero son buenas noticias", lanzó.

El presidente López Obrador destacó que aunque no se descarta una tercera ola de contagios de covid, aunque no prevé que afecte al país ante la reducción considerable de casos.

"Se está actuando de manera responsable sobre la posibilidad de una tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México porque hay una disminución de contagios considerable, si vemos en la gráfica esperábamos un rebrote después de Semana Santa porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio, siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, fallecidos, hospitalizados, entonces no vemos ningún riesgo", lanzó.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el país tiene 14 semanas consecutivas con reducción de casos de covid-19, lo que representa una baja de 83%.

"La buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción, los casos estimados bajaron de 112 mil 415 a 18 mil 953 en estas semanas, es una reducción de 83 por ciento", detalló.





¿CUÁNTOS MENORES DE EDAD HAN MUERTO POR COVID?





El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que suman 600 menores de edad que han fallecido "de manera directa por covid-19".

El funcionario federal destacó que esta es una "afección limitada" cuando se compara con el número de fallecidos entre los adultos.





AMLO CELEBRA QUE EU ENVÍE VACUNAS A OTROS PAÍSES





El presidente López Obrador celebró que Estados Unidos haya decidido enviar 60 millones de vacunas de AstraZeneca contra covid-19 a otros países.

"Celebro que el presidente Biden haya decidido poner a disposición de otros países, sobre todo, los que más necesitan", dijo.

"Ellos tenían como política producir sus vacunas y utilizarlas para ciudadanos estadounidenses, ahora han decidido que se entreguen vacunas a países, que ayuden a otros países", lanzó.

A su vez, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, dio a conocer que México país recibirá esta semana casi 4 millones de vacunas.

"Para mayo la llegada mínima de 12 millones 446 mil de seis contratos distintos", informó.





AVANZA VACUNACIÓN DE MAESTROS





En vivo, el presidente López Obrador mostró el arranque de la vacunación de maestros y personal educativo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.





(Luis Ramos)