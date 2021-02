AMLO no se reunió con Sicilia y los LeBarón para evitar conflictos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recibió a los líderes de la Marcha por la Paz, Justicia y Dignidad para evitar conflictos.

“Yo había quedado que no iba a poder recibirlos, expliqué mis motivos, porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos y respetados”, explicó en conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que las personas que marcharon merecen respeto, “más cuando se trata de familiares de víctimas de violencia, por eso hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. Se les debe dar atención especial”.

El presidente @lopezobrador_ dijo que no recibió a los integrantes de la #MarchaPorLaPaz debido a que no quiere que "se presenten situaciones de conflicto" en las que tenga que estar directamente involucrado, pero instruyó que fueran atendidos

Agregó que Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón entregaron “un escrito y un estudio del 2018” al gabinete de seguridad.

Sobre la confrontación presentada en las inmediaciones de Palacio Nacional con supuestos grupos de apoyo de Morena, el presidente dijo que “eso tiene que ver con las diferencias que existen, no corresponden a nosotros, nosotros no alentamos eso (…) Son los conservadores los responsables de la crisis de México y son muy hipócritas, es su doctrina, se olvida lo que hicieron”.

“Los conservadores padecen de amnesia, se callaron por décadas, ahora gritan como pregoneros y callaron como momias, no dicen nada de García Luna”, añadió.

El presidente @lopezobrador_ se deslindó de las agresiones a la #MarchaPorLaPaz que encabezaron Javier Sicilia y la familia LeBarón

“Hay organizaciones afines al conservadurismo en el tema de la violencia, no están demandando, exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de aplicar el uso de la fuerza, el mátalos en caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo”, criticó.

Pidió dejar la hipocresía y las máscaras, porque “ahora resulta que los que guardaron silencio, no dijeron nada, siguen callados, por eso ofrecemos disculpas, porque este tema sí amerita debate”.

Precisó el respeto a los familiares de las víctimas, “a nuestros opositores que se manifiesten, se garantice el derecho a disentir, (pero), vamos a usar nuestro derecho de réplica, argumentando, no insultando”.

López Obrador consideró que “padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, ahora están abriendo los ojos, a partir de que llegamos nosotros. Gritan como pregoneros y callaron como momias. Digo esto porque fui de los pocos que enfrente a esas autoridades y ese régimen y esa política en las plazas públicas, doy constancia de ello”, finalizó.





AMAGA CON MAÑANERAS EN SÁBADO Y DOMINGO





El presidente López Obrador analiza si es necesario ofrecer conferencias mañaneras los sábados y los domingos, con el objetivo de combatir la desinformación.

“Un informe sobre esto (el abasto de las medicinas) y también aquí ir respondiendo a calumnias, mentiras, alarmas, noticias falsas, y si siguen así, si no nos alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera sábado y domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación”, lanzó el mandatario mexicano.

#AMLO El presidente López Obrador dijo que de ser necesario, se implementarán "Mañaneras" en sábado y domingo para no dejar espacios a la desinformación





ELECCIÓN DE MORENA





El presidente López Obrador se negó a dar un posicionamiento por las diferencias que existen en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), instituto político que él fundó.

“Nada, silencio, no me corresponde, no tengo porque participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia. Antes el presidente era el jefe político que lo llevaba a la Presidencia y él decidía, ahora ya no”, expresó.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la vida interna del Morena corresponde solo a su militancia. Aseguró que sigue en el partido, pero tiene licencia, pues dijo que ahora representa todos los mexicanos.

Indicó que el presidente de México ya no da línea a los partidos, “la línea es que ya no hay línea”.





MANDA MENSAJE AL INE





Al asegurar que la identificación única no es prioritaria en estos momentos, el presidente López Obrador se refirió a la solicitud hecha por la Secretaría de Gobernación de los datos biométricos de los ciudadanos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario dijo respecto a la resistencia del titular de este organismo, Lorenzo Córdova en no proporcionarlos, que no es “controlar como en las dictaduras la situación de cada ciudadano, de cada persona, los del INE están muy sensibles, no hay que 'testerearlos', no es asunto primordial”.

Advirtió “la política es tiempo, cuando se serenen, que entiendan que la gente está informada, la identificación única todo eso genera muchas sospechas, inquietudes, no queremos eso. O hacerlo en su momento, cuando se pueda. No es prioritario”, puntualizó.

Añadió que en estos momentos la prioridad de su gobierno, y por ello se reunirá con los legisladores federales donde les hará la solicitud de que se eleve a rango constitucional las pensiones y las becas.

“Por eso invité a los legisladores a desayunar unos tamalitos de chipilín, quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa de elevar a rango constitucional las pensiones y las becas. Que sean obligatorias que se cuente con presupuesto para los programas. Eso me importa muchísimo como es el tema de la inseguridad y la violencia”, dijo.

López Obrador expuso que atendiendo las causas se va a lograr el mejoramiento de la sociedad, indicó que es importante tener una buena Guardia Nacional y avanzar en inteligencia, pero también garantizar que no haya impunidad y limpiar de corrupción a las autoridades judiciales.

El presidente @lopezobrador_ pidió que se atienda la iniciativa de elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y las becas





DARÁ MÁS PRESUPUESTO A ACAPULCO





El presidente López Obrador aseguró hoy que se incrementará el presupuesto para infraestructura en Acapulco, Guerrero, por lo que se destinarán 800 millones pesos para este año.

El mandatario fue cuestionado por diversas fallas que se han presentado en Acapulco, como el desabasto de agua y problemas en el sistema de transporte Acabús.

El titular del Ejecutivo Federal afirmó que solicitará al director de Banobras que se ponga en contacto con las autoridades municipales para revisar la situación de infraestructura y movilidad.

Detalló que en Guerrero se replicará la construcción de caminos realizados por las comunidades, como sucedió en Oaxaca.





DETECTAN “GUSANOS” EN BOMBAS DE GASOLINERAS





El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, informó que en la verificación semanal que se realiza a gasolineras se detectó nuevamente la presencia de una especie de “gusanos” colocados en bombas despachadoras que permiten dar menos litros a los consumidores.

Presentó el informe semanal “Quién es quién en el precio de la gasolina” y reveló el caso de una gasolinera en Gómez Palacio, Durango, donde se encontraron los manipuladores tecnológicos.

Aseguró que del 16 al 22 de enero se recibieron 338 denuncias ciudadanas, además de localizar cuatro mil 318 mangueras y bombas verificadas, de la cuales 30 fueron inmovilizadas.





