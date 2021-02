AMLO no se queda con las ganas y toma su turno al bat

“Nos paramos; no me quedé con las ganas”, apuntó AMLO. (Especial)

Durante su gira por el estado de Yucatán, Andrés Manuel López Obrador hizo una parada en un campo del municipio de Muna para hacer una escala y tomar su turno al bat.

En un video publicado este sábado en las redes sociales del presidente, se observa a AMLO batear un par de pelotas. “Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas”, apuntó.

Pese a no ser un campo de beisbol, el deporte favorito de López Obrador, indicó que “algo es algo”.

Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo. pic.twitter.com/R1cEtWWYNJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2019



Este domingo, el presidente encabeza el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Mamantel, Campeche.

