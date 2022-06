AMLO no se irá a La Chingada en 2024: Diego Fonseca

El escritor, periodista y editor argentino, Diego Fonseca, en entrevista para La Silla Rota, habló sobre su libro "Amado Líder", el cual nació después de haber escrito un ensayo tras la victoria presidencial del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El tema central de dicha obra son los presidentes o mandatarios que no debieron de estar en el cargo que ostentaban.

"El mensaje es: no importa la nación dónde estés, el riesgo de la seducción autoritaria es real, puede ocurrir en cualquier país. Entonces Trump fue el gran disparador inicial, la idea que motivó el libro", señala Fonseca.

Asimismo, en el caso de la realidad actual mexicana, el escritor señaló que él considera que Andrés Mnauel López Obrador es un líder populista, social conservador nacionalista que en algunas ocasiones suele desconocer a las instituciones y el peso que estas tienen dentro de la toma de decisiones del país.

De igual forma comentó que dentro del plan de la Cuarta Transformación, el pueblo funge un papel importante en el actual gobierno, sin embargo lo hace desde una forma meramente nominal ya que apuntó que el "pueblo es pueblo en tanto que se ajuste a lo que el amado líder o el jefe populista dictamine qué es el pueblo elegido según sus propios códigos".

(Foto de Libro de Diego Fonseca "Amado Líder": Especial)

"Creo que Andrés Manuel representa un riesgo autoritario, lo cual no quiere decir, que no refleje una demanda social, un llamado de la sociedad para el conjunto de la dirigencia política que durante décadas no hicieron lo que prometieron y generaron frustración. Entonces, si tenemos amados líderes en América Latina es porque todo lo anterior fracaso", señaló el periodista.

Puntualizó que los populismos son aberraciones democráticas y son el resultado de aquellos otros gobiernos que no cumplieron lo que prometieron y fracasaron, además de que es en estos últimos en quienes recae la mayor responsabilidad de que existan estos "amados líderes".

RELIGIÓN Y GOBIERNOS POPULISTAS

Diego Fonseca compartió que todo populismo "ha sido una religión política" ya que la confianza que se deposita en estos actores no es un acto racional sino un acto de fé, de creencia, ya que un amplio sector de la sociedad considera que esta persona o líder, representa una "suerte de profesión no cumplida", la cual les ha sido negada y con la cual el pueblo considera tomar el control de las cosas.

Asimismo, el editor comentó para La Silla Rota que este tipo de gobiernos y la religión comparten la característica de contar con una base subjetiva basada en la creencia, ya que mencionó que la persona que cree, no la vas a convencer de que tal o cual actor obra de manera errónea o equivocada sobre diversos temas.

(Foto de Libro de Diego Fonseca "Amado Líder": Especial)

"Puedes mirarlo ahora con Andrés Mnauel, las denuncias, las críticas que han existido, la evidencia, por ejemplo, al rededor del mal manejo que tuvo el Gobierno de México, como muchos otros gobiernos de la región, durante la parte crítica de la pandemia ya que por más que se expusieron los hechos, la gente opta por creer", señaló Fonseca.

El escritor señaló que todo consiste en una conección emocional que logra el líder populista con las personas quienes, a pesar de contar con evidencias del mal manejo que se realiza en dichas administraciones, siempre se va a culpar a otros actores que rodean al jerarca en turno y no al dirigente nacional.

"Sucede con muchos líderes, pues cuando se genera esta conección emocional en donde la gente cree en ellos, en el mecías, en el salvador, su gobierno puede ir fatalmente mal, pero la gente achaca la responsabilidad de los errores o de los problemas a los funcionarios u hombres que rodean al presidente, pero no lo cargan sobre el presidente ya que lo preservan, lo cuidan, pues consideran que es un hombre honesto, puro, como ellos. Y hasta el último momento van a salvar esa enorme inversión emocional que tienen en la construcción de esta especie de figura divina que es el amado líder", puntualizó el periodista.

Es así que debido a lo anterior, el escritor de "Aprendiendo a golpes", indicó que los gobiernos populistas presentan un proyecto el cual es una forma de "salvación nacional" la cual cuenta con un fin único el cual es recuperar algo de un presunto "paraíso perdido", tal como si emprendieran un "éxodo" hacia la pureza de la nación.

CONTRADICCIONES, AMLO Y PRESIDENCIA 2024

De igual forma, Fonseca aseguró que los líderes populistas suelen ser ambiguos lo cual les brinda un extraño poder con el que convocan a sus seguidores para que estos realicen sus propias interpretaciones de las promesas que el jerarca dice.

"Tiene una enorme capacidad de inventar o reinventar el universo y a lo demás les atañen las reglas de la consistencia que no existen para ellos, son extremadamente ambiguos y en esa ambigüedad tienen una rara potencia pues en esa ambigüedad convocan a los seguidores implícitamente para que completen por sí mismos los vacíos de sentido con los que el líder opera, dejándoles que realicen interpretaciones nacidas desde sus propias expectativas", señaló Fonseca.

Así mismo el periodista señaló que la necesidad de darle sentido a todo lo que nos reda, es una de las herramientas de estos gobiernos ya que es a través de ello que las personas se apropian de un discurso y a la par se construye el sentido de pertenencia en donde las personas se identifican con el líder y el líder con el pueblo.

Por otra parte, el autor de "Amado Líder" considera que Andrés Mnauel López Obrador no se alejará por completo de la política una vez terminado su sexenio en 2024 ya que será, a través de de un sucesor o sucesora, que este líder y actual presidente de México continúe llevando las riendas de la Cuarta Transformación.

"Yo no creo que Andrés Manuel se vaya a ´La Chingada´, yo creo que Andrés Mnauel como todos los populistas de renombre va a intentar permanecer como el gran prestidigitador en las sombras del poder. Lo hizo Álvaro Uribe con Iván Duque; lo hizo Crristina Fernández con Alberto Fernández; va a intentar hacerlo Andrés Manuel con quien sea su elegido"

Por último, el editor argentino señaló que lo anterior se debe a que dichos movimientos se centran en la personalidad y los planes del líder, por lo cual es seguro que este tipo de poder se va a buscar conservar a pesar de que las administraciones y sexenios o periodos de gobernación concluyan.

"Todos los líderes populistas construyen los movimientos con la idea de que ese movimiento se ajuste a su edad biológica. Rara vez se preocupan en la permanencia del movimiento más allá de ellos. Como son movimientos personalistas, es indudable que el líder va a intentar seguir manteniendo la correa corta del caballo que ellos van montando sobre cierta cantidad de tiempo", concluyó Diego Fonseca.

CAO