AMLO no irá a Foro de Davos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que será la Secretaría de Hacienda la que definirá quién irá al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, debido al combate de la administración federal contra el robo de combustible.

En la conferencia matutina el mandatario comentó dijo: ‘’Yo no puedo salir ahora no solo por esto (el plan contra el robo de combustibles), sino porque tengo que echar a andar todo el Gobierno, en todos estos meses, desde el inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país", aseguró.

López Obrador informó que serán los funcionarios de Hacienda los que decidirán quienes asistirán al foro que se llevará a cabo del 22 al 25 de enero próximos, en Davos, Suiza.

Con información de El Financiero





kach