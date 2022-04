AMLO no enviará otra reforma eléctrica; aconseja a sucesor volver a intentarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó traidores a México a los legisladores que rechazaron el domingo la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, quienes, dijo, se convirtieron en defensores de empresas extranjeras.

En conferencia mañanera, López Obrador comentó que el rechazo a su reforma eléctrica tiene que ver con el pensamiento conservador que predomina, pues ellos prefieren estar bien con los potentados.

"Que no digan los vendepatrias que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra", lanzó.

El presidente López Obrador adelantó que no enviará otra iniciativa de reforma eléctrica en su sexenio, pero sí aconsejó a su sucesor volver a intentarlo.

Señaló que le quedan solo dos años y cinco meses, por lo que los que vienen detrás deben intentar recuperar los bienes que los oligarcas entregaron a extranjeros.

Hay que seguir luchando siempre, en este caso los que vengan van a tener que dar continuidad, expuso.

Aún así, garantizó que no va a aumentar el precio de la luz; para estar más seguros se requiere la reforma constitucional, dice al mencionar que el candidato de su movimiento para 2024 tiene que volver a plantear el tema.

'Un acto de traición', señala el Presidente AMLO, sobre la oposición que ayer votó en contra de la #ReformaEléctrica

El reportero de Reforma le cuestionó si considera "una derrota" la votación en San Lázaro, el presidente respondió que es un triunfo para la democracia y demostrar que vivimos en un auténtico Estado de Derecho, en el que se garantizan las libertades.

Rechazó que sea "un revés" para su movimiento y volvió a presumir que es uno de los presidentes mejor calificados a nivel mundial.

Recalcó que ya veía venir esta votación en contra de su reforma eléctrica, pero advirtió que esto no termina todavía, esto apenas comienza.

"Esto no termina porque nosotros nos preparamos para la traición; sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos", lanzó.

@lopezobrador_ dice que en San Lázaro, se cometió un acto de "traición a México por un grupo legisladores que se convirtieron en defensores de empresas extranjeras"

López Obrador exhibió los votos de los partidos políticos en San Lázaro tras sufrir revés en reforma eléctrica. Aplaudió a los diputados que "aguantaron". Deja de tarea revisar qué diputados nombre a nombre votaron a favor y en contra.

El presidente @lopezobrador_ aplaude a los diputados que votaron a favor de la #ReformaEléctrica y critica a los "entreguistas" que votaron en contra

Señaló el discurso del exsecretario de Economía, Idelfonso Guajardo, quien dijo que la reforma nos llevaría a tribunales internacionales por incumplir el TMEC. Aseguró que él y Luis Videgaray, en el sexenio pasado, buscaban entregar el petróleo al interés de EU y Canadá en la negociación del tratado de libre comercio.

"El 80% de los mexicanos están a favor de que la industria eléctrica esté en manos de la nación y sin embargo no se aprobó la reforma", aseguró.





PRI, PALERO DEL PAN: AMLO





El presidente López Obrador comentó que fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN en votación de la reforma eléctrica. Además, llamó paleros también a otros partidos como el Movimiento Ciudadano y aseguró que ya se terminó de integrar el bloque conservador.

Indicó que se pudo evitar este resultado como en 2013, comprando los votos, cuando lograron mayoría absoluta en la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

¿Una mañanera diferente? Por primera vez hubo tómbola y sorteo para asignar lugares a la prensa en Palacio Nacional

Video @Radio_Formula pic.twitter.com/PM7sL1c7pf — La Silla Rota (@lasillarota) April 18, 2022

El domingo, partidos de oposición en San Lázaro cumplieron con lo advertido y negaron su voto al presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar su iniciativa de reforma eléctrica que planteó modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional.

Durante el día el dirigente nacional de tricolor, Alejandro Moreno, afirmó "será la primera vez que el Ejecutivo mande una reforma y no va a pasar". Y no pasó. La coalición oficialista no reunió los 333 votos que requería y sólo alcanzó 275, incluido el voto del todavía diputado priista Miguel Aysa Dimas.





(Luis Ramos)