AMLO no designará comisionados del IFT o Cofece a menos que lo ordenen: expertos

Lamentable que a estas alturas el presidente López Obrador diga que no reconoce validez de las listas que le envió el Comité de Evaluación hace meses, para cargos de comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Se le han juntado seis vacantes y seguiremos insistiendo en que se cumpla la Constitución, advirtió Michel Hernández, director de Observatel.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó la validez de las propuestas de candidatos y candidatas comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), informó el Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) en México a través de un comunicado.

El presidente justificó su negativa con base en que únicamente dos de los tres miembros que integran el comité que propuso a los comisionados, emitieron las propuestas.

Al respecto, Michel Hernández dijo a La Silla Rota: "Me parece que es una respuesta que no tiene sustento alguno. El presidente no tiene intención de nombrarlos, pero hasta ahora no había mencionado alguna razón específica, más allá de que no le gustan y deberían desaparecer (los órganos autónomos).

"De todas las posibilidades de decir que no ha incumplido la Constitución, me parece que escogió la más absurda porque "desconoce" un procedimiento que en el pasado él mismo ha validado", dijo.

El director de Observatel recordó que pese a que el presidente López Obrador ha externado públicamente su deseo por que desaparezcan los órganos reguladores, "pero no van a poder porque se requiere reforma constitucional".

De acuerdo con el Observatorio de las Telecomunicaciones, el 15 de mayo de 2019 se reformó un apartado de la Constitución en Materia Educativa, en el que se desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como parte del Comité de Evaluación.

Anteriormente, la Constitución establecía que el titular del INEE, en conjunto con el del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debían ser quienes enviaran las propuestas e integraran el Comité.

"En ese sentido, el presidente argumenta que para considerar legalmente constituído el Comité de Evaluación se debió incorporar al INEE a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP y como esto no sucedió el presidente 'no se encuentra en aptitud legal de proceder a seleccionar y proponer al Senado de la República a candidatos a ocupar los cargos de los comisionados'".

B ajo ese argumento, el Observatel destacó que en ocasiones anteriores, cuando el Comité de Evaluación ya se encontraba únicamente integrado por dos miembros, el presidente sí había seleccionado a los y las candidatas para ocupar el cargo de comisionados en Cofece y el IFT.

Observatel advirtió que presentará ante el Juzgado de Distrito los argumentos correspondientes para desvirtuar los argumentos de AMLO que "busca extender por tiempo indefinido la situación actual en la que operan estos órganos".

Que el presidente no seleccione a las y los candidatos comisionados impide que los dos órganos autónomos realicen sus funciones adecuadamente, pues no pueden ejercer todas sus facultades porque algunas requieren el voto de al menos cinco comisionados y actualmente están integrados por cuatro.

"Todo indica que el presidente López Obrador no seleccionará a las candidatas y candidatos a comisionados del IFT y Cofece de las listas que ya le fueron enviadas por el Comité de Evaluación salvo que el Poder Judicial lo ordene".









ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CON 89 NOMBRAMIENTOS PENDIENTES

En el periodo de sesiones existen 89 nombramientos pendientes de distintos órganos autónomos, entre ellos el de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Por ello, durante la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota del 19 de enero de 2022, los Senadores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano pidieron que se voten los nombramientos pendientes.

"Es necesario que se concluya con los nombramientos para garantizar el buen funcionamiento de los organismos que hasta el momento carecen de estructuras completas a falta de la designación de titulares y puestos diversos", coincidieron.

Mientras que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez aseguró que se trata de un plan del gobierno federal para hacer morir a los organismos autónomos por inacción al no designar a los responsables.





