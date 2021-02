AMLO no demandará a empresas por "contratos leoninos"

Yo no me voy a poner con las empresas, porque tienen muy buenos abogados, de primera, son de esos que han sacado de la cárcel que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel, o son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberán ir. Además, todos estos casos se tendrían que ir a litigar al extranjero porque así está hasta en el Tratado de Libre Comercio ¡No, no, no, no, no!”, lanzó.