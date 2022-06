AMLO niega fallas en seguridad aérea; no se les pasa el enojo por NAICM, dice

Tras los resultados obtenidos por las autoridades aeronáuticas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya fallas en seguridad aérea y achacó la degradación hecha por la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos (FAA) a politiquería y al enojo por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

"Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y espero que no vaya a haber ningún problema, desde luego se aprovechan, hay intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo", afirmó.

Durante la mañanera, el presidente acusó que hay muchos intereses y que no todas las organizaciones internacionales son honestas.

El jefe del Ejecutivo señaló que hay propósitos politiqueros y presiones de grupos de interés están detrás de la FAA de mantener la degradación de México en categoría 2 y pidió no dejarse apantallar pues siempre hay intereses de grupos empresariales.

"No dejarnos apantallar porque, por lo general, siempre están los intereses de grupos empresariales, financieros. Aquí lo más importante es actuar con honestidad, respetar el Estado de Derecho, que haya libertades y desde luego no permitir la corrupción y hacer valer la justicia", agregó.

REPRUEBA MÉXICO EN SEGURIDAD AÉREA

La recuperación de la categoría 1 en seguridad aeronáutica de México se retrasará hasta noviembre o diciembre de este año, luego de que en la revisión técnica que la FAA le realizó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC ) se detectaran más de 20 nuevas deficiencias .

En esta nueva revisión la FAA encontró deficiencias en aspectos presupuestarios y procedimientos.

La autoridad mexicana explicó en días anteriores que la revisión técnica de la FAA es un análisis previo de la auditoría definitiva que se tendrá en los siguientes meses.

















kach