AMLO niega conflicto de interés en elección de ministra y otras notas relevantes

REDACCIÓN 13/03/2019 08:11 a.m.

No hubo línea para elegir a Esquivel como ministra: AMLO

Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice el Presidente

Con EPN, rentas de oficinas para secretarías de hasta 30 mdp mensuales

La secretaría más cara de ese sexenio en temas de arrendamiento, fue la SEP, la cual gastó 5 mil 283 millones 72 mil 78 pesos en todo el mandato de Peña Nieto

El pacto criminal entre la Unión y colombianos en la CDMX

Reportes de la PGJ-CDMX detallan que la organización criminal de narcomenudeo ha reclutado a sudamericanos involucrados en los préstamos "gota a gota"

Seis farmacéuticas, las consentidas de EPN y de estados

Las firmas proveedores concentraron las compras consolidadas de 2012 a 2018

¿Quién es Yasmín Esquivel, nueva ministra de la SCJN?

Tras una terna dudosa propuesta por el presidente y una serie de polémicas comparecencias en la Cámara Alta, así llega Yasmín Esquivel Mossa al poder judicial

Lo que se sabe de la desaparición de los migrantes en Tamaulipas

Desde el primer reporte, hasta lo último que ha informado el gobierno; esto es lo que tienes que saber sobre la desaparición de migrantes en Tamaulipas

Quedan atrapados más de 100 niños al colapsar su escuela

Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos

"La Gordiloca", una mezcla de periodismo, groserías, spanglish y tecnología

Priscilla Villarreal, mejor conocida como "La Gordiloca" obtiene información de primera mano al circular por las calles de Laredo en su camioneta que llama "Demonio Azul"

Cristiano, el despiadado "killer" que aplastó al Atlético

No importa qué camiseta lleve, no importa el rival y no importa la presión, cuando suena la música de la Liga de Campeones Cristiano se convierte en un "killer"