AMLO niega apercibimiento y el INE publica notificación que le envió el jueves

Debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no respetó la veda electoral y el 20 de abril volvió a abordar el tema por segunda ocasión, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que fue apercibido "para que ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y denuncias el 19 de abril".

Mediante comunicado, informó que las conductas del mandatario podrían ser violatorias de los artículos 41 y 134 constitucional.

Sin embargo, en la mañanera de este 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no había recibido aún el apercibimiento del INE por haber vuelto a hacer propaganda durante la conferencia del martes pasado.

Ante esto, López Obrador solicitó a las autoridades electorales cuál fue su falta para poder cuidarse y no volver a afectar a nadie.

Aseguró que en sus mañaneras nunca se pronunciará ni se referirá en contra o a favor de partidos políticos o candidatos, aunque aseguró que mantendrá su postura de que no se usen recursos públicos en el proceso electoral.

"Me enteré por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que ellos están planteando. Vamos a esperar a que oficialmente nos llegue la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar", lanzó.

Al respecto, este mismo viernes el INE hizo pública la notificación del apercibimiento que mandó la tarde del jueves al presidente ante nuevo violación a la veda electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el INE detalló que informó al mandatario a través de la Consejería Jurídica.

El apercibimiento del INE al titular del Ejecutivo Federal fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, 22 de abril, a las 17:38 horas. De manera posterior el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente.





¿QUÉ ES UN APERCIBIMIENTO?

Apercibir al titular del Ejecutivo, es el equivalente a un llamado de atención, una advertencia, explicaron a La Silla Rota Fuentes cercanas al Instituto.

El comunicado precisó que esto significa que, en adelante, el presidente "durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral a celebrarse el 6 de junio, se abstenga de difundir logros de gobierno -incluyendo programas sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, e incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, incluso cuando responda las preguntas que le son formuladas en las conferencias de prensa".

Sin embargo, dado que el mandatario es la segunda vez que incurre en estas declaraciones, se enviará un expediente a la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que determine si existió o no desacato a la medida cautelar ordenada el 19 de abril.

¿QUÉ PASÓ EL 20 DE ABRIL?

Durante su conferencia mañanera del presidente López Obrador afirmó que el INE no puede violar su derecho a la libertad de expresión, con base en la medida cautelar emitió la Comisión de Quejas en su sesión del lunes 19.

En esta, los consejeros votaron por unanimidad aprobar dicha medida cautelar ya que el 16 de abril, el mandatario durante su conferencia matutina habló de los programas sociales de su gobierno, cuando la ley electoral lo prohíbe expresamente porque ya empezaron las campañas electorales.

Sin embargo, por segunda ocasión el 20 de abril, funcionarios federales difundieron logros de su gobierno y de programas sociales, en el contexto del reporte semanal en materia de seguridad.