¿AMLO mete las manos en las elecciones de NL? Esto dicen los expertos

Las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de este martes, en las que admite su intromisión en el proceso electoral de Nuevo León, buscan beneficiar a la candidata de Morena, Clara Luz Flores. Así lo consideraron analistas consultados por La Silla Rota.

José Antonio Crespo, experto en temas políticos, destacó que esto sucede cuando "la candidata de Morena ya se cayó". Gustavo López, profesor de la Escuela Social y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, agregó que el titular del Ejecutivo "quiere modificar esta caída y montarse en la campaña para tratar de nivelar un poco los números en favor de su partido".

En la última semana de marzo, Flores se vio afectada en la intención del voto, luego de que en redes sociales se publicó un video en el que aparece con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, acusado en Estados Unidos por tráfico sexual de personas. Esto causó un aumento en las preferencias del aspirante del PRI, Adrián de la Garza; y Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Hace tres días, el presidente López Obrador declaró que De la Garza hace campaña con la "tarjeta regia" y cuestionó por qué el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral no han intervenido en el tema.

Ayer, la Fiscalía General de la República informó tener abierta una investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) contra ambos contendientes. A de la Garza se le investiga por el uso de tarjetas bancarias a cambio del voto. Y a García, por aportaciones económicas con fines electorales.

El presidente justificó así su intromisión a 25 días de la jornada electoral. "Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude".

PERSEGUIR AL ENEMIGO

Crespo señaló que "evidentemente están persiguiendo a los punteros en Nuevo León, les buscan diferentes posibles ilícitos para bajarlos de la contienda tanto a Samuel García (de Movimiento Ciudadano), como a Adrián de la Garza (del PRI)".

Agregó que, si la FEDE concreta sus investigaciones y afecta a ambos candidatos, Flores puede repuntar en las encuestas. "Tal vez sí, si se quitan a todos los rivales y ella queda como candidata única, así será por default".

Recordó que el uso de tarjetas bancarias en elecciones data de 2017; y que aun cuando el INE las declaró como ilegales, magistrados del Tribunal Electoral las consideraron válidas. "Es ese escenario ¿Quién se va a imponer? ¿La Fiscalía por encima del Tribunal que es la máxima autoridad en lo electoral? Quién sabe cómo le van a hacer ahí".

Subrayó que, pese a que el mandatario tiene prohibido por ley intervenir en campañas electorales, sigue haciéndolo. "Está violando la constitución, pero no le importa. Lo que le importa son los objetivos y las metas, lo ha dicho varias veces su propio partido. Y aunque no estamos en un estado de derecho, aunque él diga que sí, a él no le va a pasar nada por violar la constitución".

EL PRESIDENTE NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE

Gustavo López señaló que, aunque las declaraciones del mandatario buscan favorecer la intención del voto a Morena, "el presidente no puede ser ciudadano al mismo tiempo porque es el presidente de la República en todo momento; y todo lo que él diga tiene incidencia".

Agregó que López Obrador sigue los pasos de sus antecesores quienes utilizaron a la ex Procuraduría General de la República para investigar a candidatos punteros en encuestas. "Tiene que ver con su objetivo que es que Morena tenga éxito en la elección. Si bien el partido comenzó arriba en las encuestas, poco a poco ha venido en declive en varios estados".

"Él sabe que sus declaraciones generarán un impacto y que el costo por hacerlo será menor, que el beneficio que pueda obtener. Es una posición de desafío, no sólo a los partidos, sino también a la autoridad electoral. Sabe que si se ´intentara´ silenciarlo utilizará eso de manera positiva respecto a las preferencias con Morena".

Finalmente, aclaró que estas historias se han repetido en anteriores elecciones; y que, pasada la jornada electoral, se concluye que fueron estrategias implementadas durante las campañas para impactar en los votantes.

