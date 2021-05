AMLO mantiene ofensiva contra el INE y expone a consejeros

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la pantalla de la mañanera un video de 2017 para señalar un cambio de posturas de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el uso de tarjetas para pedir el voto en campañas electorales.

"Me llamó la atención sobre todo la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Como se hizo la denuncia (en el caso de las tarjetas del candidato Adrián de la Garza en Nuevo León) salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero", relató el presidente.

"Pero, les voy a dar a conocer, a ver si lo tienen, lo que ayer en la redes se recuperó de lo que decían antes, tanto el presidente del INE (Lorenzo Córdova), como el consejero Murayama", agregó.

López Obrador expuso un par de videos de los consejeros del árbitro electoral cuando veían estas tarjetas como dádivas dentro de las elecciones del 2017 en Coahuila y Estado de México.

Señaló que se mantiene en su postura de investigar el caso de entrega de tarjeta de De la Garza en NL, lo cual toca, dijo, a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ya cambió (postura del INE). Entonces, ojalá y la Fiscalía siga adelante con las investigaciones", lanzó.

INFORMA SOBRE LA MUERTE DE DOS MILITARES EN AGUILILLA

El presidente López Obrador señaló que dos militares murieron el jueves tras emboscada en Aguililla, Michoacán.

"Lamentablemente emboscaron a un grupo de soldados cerca de Aguililla, asesinaron a dos, envío a sus familiares mis condolencias, mi solidaridad", dijo.

"La actitud del Ejército y la Marina es la de respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente", explicó.

(Luis Ramos)