AMLO llama cobardes a los que atacan a su hijo menor; hijo de Calderón le reclama

El pdte. @lopezobrador_ desde Gro.:"Mi pobre hijo que lo amo, Jesus, esta excedido de peso...Sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. El problema es conmigo no con él...es muestra de su desesperación, no pueden porque no le tienen amor al pueblo".#ConLosNinosNo pic.twitter.com/7hjBHZ4JBM