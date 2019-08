AMLO le dice "comandante borolas" a Calderón y ya surgen los memes

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se burló del expresidente Felipe Calderón al compararlo con el "comandante Borolas", al criticarlo de como le quedaba grande la vestimenta militar cuando comenzó la llamada "guerra contra el narco" en Apatzingán, Michoacán.

"Calderón declaró la guerra, le pegó un avispero a lo tonto, cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el ´comandante Borolas´. Y ahí declara la guerra".

Al respecto, y fiel a su estilo, Calderón no se quedó callado y le respondió a López Obrador a través de su cuenta de Twitter.

"Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande".

La burla de Andrés Manuel a Felipe provocó conmoción en redes sociales, donde el hashtag #ComandanteBorolas se mantiene en tendencia y, como era de esperarse, ya aparecen memes al respecto.

