AMLO invita a Derbez y Lafourcade para hablar del Tren Maya; activistas piden fecha

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia mañanera que considera que es una buena idea platicar con las personalidades del medio artístico, como Eugenio Derbez y Natalia Lafourcade, que están en contra del Tren Maya con el fin de aclarar dudas sobre el impacto ambiental de esta obra.

Dentro de lo mencionado, el presidente señaló que va a invitar a platicar a dichas personas para abordar el tema de estas construcciones en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

"Sí, los voy a invitar, a ver si platicamos. Me estás dando una buena idea, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si aceptan y platicamos, porque esto es desconocimiento, no es mala fe. No creo que se les haya pagado", comentó el mandatario.

Por otro lado, el dirigente de la 4T comentó que al igual que estos artistas, su hijo, Jesús Ernesto los cuestiona sobre los posibles daños al medio ambiente y la destrucción de la selva con dicho proyecto.

"Ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me preguntó: ´oye y cómo están destruyendo la selva´, y le tuve que explicar", apuntó AMLO.

AMBIENTALISTAS RESPONDEN

En una carta, ambientalistas, activistas y artistas que se oponen a la construcción del tren maya en deterioro de la selva pidieron al presidente López Obrador a que dialogue con expertos y comunidades indígenas afectadas en el tramo 5 de la obra .

Afirmaron no tener otro interés que el de proteger la selva y la conservación del acuífero maya, sus ríos y cuevas.

Respuesta a @lopezobrador_ sobre su invitación a platicar con los artistas y ambientalistas pic.twitter.com/vzi5GH48UA — Gemma Santana (@gemhsm) April 20, 2022

POLÉMICA POR VIDEO DE FAMOSOS

En semanas pasadas, diversos artistas, a través de un video, se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya el cual, de acuerdo a lo señalado por dichas celebridades, atenta contra el medio ambiente en el país.

En torno a esto, AMLO tachó a estas personas de "fifis" y "pseudoambientalistas" además de que criticó el por qué en otros temas donde se ven afectados los ecosistemas, no aparecen estos cantantes y actores de igual forma.

Dentro de los involucrados en el video aparecen Natalia Lafourcade, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Ruben Albarrán, entre otros.

Por último, en dicho contenido audiovisual se afirma que las obras al sur del país no cuentan con las evaluaciones ambientales necesarias de acuerdo a la ley.

