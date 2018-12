AMLO insiste en que en el Poder Judicial ganan mucho

REDACCIÓN 13/12/2018 08:17 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su crítica a los sueldos en el Poder Judicial para ministros, magistrados y jueces.

"Ahora tenemos una discrepancia por el asunto de los sueldos de ministros, de magistrados, de jueces, que consideramos nosotros están ganando mucho y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República", indicó López Obrador.

En una nueva conferencia matutina, el mandatario mexicano manifestó que irá con gusto y convicción a la Suprema Corte para escuchar el informe de labores del máximo tribunal del país.

"Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos líderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso", lanzó.

