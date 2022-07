AMLO insiste en que dirá adiós a redes en 2024; niega buscar escaño en Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que no aceptará ningún curul en el Senado una vez que termine su mandato debido a que afirmó que no estará más en la vida política del país tras la conclusión de su administración.

Asimismo, el dirigente de la 4T señaló que no aceptará invitaciones a conferencias ni universidades, no contempla asistir a ningún acto público ni político aunque se trate de amigos o incluso familiares.

"Yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política, no voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias", comentó el mandatario.

?#VIDEO | El presidente @lopezobrador_ anunció que se despedirá de las redes sociales en 2024: "No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero" https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/HUed2RylY4 — La Silla Rota (@lasillarota) July 14, 2022

De igual forma, el líder político comentó que al acabar con su actividad como presidente, se dedicará a escribir sobre el pensamiento conervador, desde la invasión española, desde la Colonia hasta los tiempos actuales.

"Voy a escribir, ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro, después de que termine, pienso publicarlo a los tres años y no van a ser cosas de lo contemporáneo", señaló AMLO.

Obrador recalcó que dejará las redes sociales y no tendrá encuentros con políticos, además de que dijo que no hay que tenerle apego al poder ni al dinero.

"Me voy a despedir de las redes sociales, no por grosería, porque si no lo hago así, costaría más trabajo. No voy a recibir a políticos, a dirigentes ni simpatizantes. No hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero. Ya terminó uno su ciclo, vienen nuevas generaciones", finalizó López Obrador.

CAO