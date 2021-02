AMLO improvisa con la administración; “nos puede ir peor”: experto

El estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su trato hacia la burocracia y el aparato de la administración pública es de desconfianza, pero también de improvisación e incluso ignorancia de cómo funciona, alertó el investigador de El Colegio de México, Fernando Nieto.

Una muestra reciente de la improvisación con la que actúa el titular del Poder Ejecutivo en su trato hacia la administración pública, está en su anuncio de eliminar 10 subsecretarías, para obtener recursos económicos y destinarlos al combate de la covid-19. No ha dicho cuáles serán, ni cómo impactará al funcionamiento del Estado.

“Dice que van a eliminar 10 subsecretarias, la primera pregunta es cuáles. Hay algunos trascendidos pero nada oficial y nunca nos explicó cómo llegó a ese número de 10 subsecretarías y qué implica en términos de ahorro para el combate a la pandemia. Pero tampoco ha dicho si esas 10 subsecretarías afectarán las operaciones del Estado. Veo improvisación, números alegres y una visión un tanto extraña de que se puede cortar la burocracia por aquí y por allá alegremente”, consideró el especialista en temas de administración pública.

En entrevista con La Silla Rota, afirmó que no es la primera decisión en la que el presidente actúa así.

“Cuando fue el primer plan de austeridad, cuando era presidente electo, dijo que quería cambiar las secretarías de ciudad y que iba a recortar el 70 por ciento de las estructuras orgánicas, un poco jugando con números; de dónde salieron y los porcentajes de recortes, no dijo ni porque íbamos a mover a la Secretaría de Cultura a Tlaxcala y lo mismo ha pasado sistemáticamente en muchos de los cambios que ha habido en la burocracia”, abundó.

Incluso ha habido desconocimiento, como cuando anunció el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ya existía con el nombre del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), explicó.

“Cuando se sacó lo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) alguien le tuvo que decir que resulta que ya teníamos una agencia que hace eso el SAE y dado que el presidente tuvo que inventar entonces hubo que cambiarle el nombre a esa agencia y gastar recursos para ponerle otro nombre”.

-¿Ve un riesgo con un mal aparato burocrático y desconocimiento de la administración?

-Es enorme, del Estado dependen los hospitales, las escuelas, los servicios públicos, los créditos, la banca de desarrollo, estas cosas que afectan la vida cotidiana de las personas, afectan si una persona puede ejercer sus derechos en la vida real y tenemos aparatos administrativos que no son efectivos, ni están cumpliendo tareas como deberían. El riesgo es que el Estado deje de garantizar derechos y eso nos debe preocupar mucho.

“Nos debe preocupar y tendría que cambiar la perspectiva. Me preocupa mucho la situación de crisis por la pandemia y la economía y que no haya un plan de fortalecimiento de capacidades del Estado. Nos puede ir peor de lo que nos está yendo, la administración pública debería ser instrumento para aminorar el riesgo”, concluyó.

AJUSTES BUROCRÁTICOS TIPO NEOLIBERAL

Respecto a los burócratas, el presidente les ha mostrado su desconfianza y además busca que formen parte de su apostolado y por ello pide que hagan sacrificios, como reducirse el sueldo.

“Sospecho que el presidente tiene una visión de la administración pública muy peculiar, que se caracteriza por la desconfianza. El presidente no ve en la burocracia o no parece que vea una especie de instrumento que le permita redoblar programas, articular los objetivos de la política pública. Más bien ve en la burocracia, particularmente en la más técnica, una especie de coto de poder que sirvió a propósitos oscuros de lo que él llama el régimen neoliberal, por lo tanto tiene que no solo cambiar sino sufrir un poquito”, añadió.

Cuestionado sobre las consecuencias de actuar así con la burocracia, respondió que hay varios.

“Me preocupan los efectos que vamos a ver en largo plazo, en el debilitamiento de capacidades del estado que ya de por sí eran bastante limitadas”.

-¿Cuáles son las consecuencias de que ha despedido gente, pues los de confianza se han ido, pero además han llegado amigos a cargos importantes?

-Son en términos de naturaleza de cambios y las consecuencias. No es la primera vez que hay recortes. Sus ajustes burocráticos han sido muy neoliberales, como los de los gobiernos de los años 80, como si los hubiera hecho Margaret Tatcher, recortando como está haciendo ahora el presidente por aquí y por allá. Eso me parece extraño y es parte de la contradicción de su discurso. Lo otro tiene que ver con la honestidad, ha dicho que es lo que más le importa es eso, pero han entrado a la administración amigos, leales y eso contradice el discurso de la integridad en la administración pública.

“Puede haber graves consecuencias en lo atractivo que puede resultar el servicio público para mucha gente. Ya de por si el sector es pequeño, no es el monstruo que todo mundo se imaginó, comparado con otros Estados es pequeño. Ciertamente y muchos de los privilegios que sí había y no estaban justificados como viajar en helicópteros pero otras sí eran importantes porque se trató de profesionalizarlos. Realmente no creamos el servicio civil, lo tratamos de hacer en 2003 con la ley del servicio profesional, lo que pasó fue que para contratar gente profesionalizada tenías que ofrecerle buenos salarios, pero no era accidental, era un régimen de compensaciones y fue un proceso histórico. Ahora es menos atractivo empleo público”, detalló.

“Por otro lado la administración pública ya son funcionarios que trabajaban mucho, rebasados con muchas atribuciones. Ahora con los recortes esa situación probablemente se va a agravar más porque qué tan efectivo va a ser el gobierno. Debemos preocuparnos por qué tan atractivo y competitivo va a ser el empleo público y el futuro de la administración pública. Está en riesgo y súmale que no ha sido particularmente distinto en innovación, rendición de cuentas y transparencia”.

