AMLO hará muestreo para saber qué gasolinerías dan litros de a litro

REDACCIÓN 29/04/2019 08:04 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada semana se realizará un sorteo para escoger a 125 gasolinerías de las 12 mil 500 que existen en el país, es decir uno por cierto del total, para revisar y dar a conocer qué estaciones de servicio sirven "litros de a litro", anunció esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es mantener actualizada la información sobre cuáles gasolinerías son las que están trabajando de forma honesta en todo el territorio nacional.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, el primer mandatario adelantó que la selección aleatoria de las 125 estaciones de servicio equivale a uno por ciento del total en el país (12 mil 500), donde se podrá detectar, además de los precios, quién sirve en verdad litros completos y quién no.

El Ejecutivo federal afirmó que este ejercicio es para transparentar el comercio de los combustibles y advirtió que "se va a aplicar la ley para que no haya fraudes, para que no se afecte la economía popular, que no se afecte a los consumidores".

Debido al gran cúmulo de información que esto significa, propuso que cada lunes, tanto funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), como de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenten los datos gruesos al principio de la conferencia de prensa, para continuar con las preguntas habituales y después abordar los datos sobre los combustibles.

lrc