AMLO habla en su nuevo libro de Cienfuegos, Trump, Peña Nieto...

En las páginas de su nuevo libro, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público una carta que le envió el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que fuera detenido en Estados Unidos en octubre de 2020. También escribe sobre el expresidente Enrique Peña Nieto y sobre la relación con el expresidente de EU, Donald Trump.

Cienfuegos Zepeda redacta en la misiva que su detención fue "arbitraria, injusta y humillante", según puede leerse en el libro "A la mitad del camino", escrito por el presidente y el cual ya está a la venta en librerías.

"Le escribo estas letras, orillado por las circunstancias que se han venido dando. Desde el día 15 de este mes y que coincide con mi detención en el aeropuerto de esta ciudad. Una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia (esposa, cuatro hijas y tres nietas) por las autoridades de este país (DEA)", describe Cienfuegos.

El general del Ejército mexicano negó haber tenido vínculo alguno con criminales, por lo que calificó las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, alegadas por autoridades estadounidenses, como "completamente falsas".

"Como mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los careos que se me atribuyen son totalmente falsos porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal, ni por tercera persona, ni mensajes, ni vías telefónicas o mensajes de cualquier tipo", aseguró el exsecretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Cienfuegos destacó que en 57 años de servicio ininterrumpido en el Ejército nunca estuvo involucrado en un asunto delictivo.

Aseguró que en su carrera fue un líder y formó a muchos militares profesionales.

En la carta, el general aseguró que no contaba con los recursos monetarios suficientes para enfrentar un juicio en EU.

"Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del Ejército y la Fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación", dijo en espera de ayuda del gobierno federal encabezado por López Obrador.

Esta misiva fue redactada el 29 de octubre de 2020 y puede leerse en las páginas del nuevo libro del presidente. Al final de la misma, el general se disculpa por la letra con la que escribió el mensaje a López Obrador, pues justificó que no se encontraba cómodo al realizarla.





¿DE QUÉ FUE ACUSADO CIENFUEGOS EN EU?





Salvador Cienfuegos Zepeda, alias El Padrino o Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue acusado de conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con la imputación radicada en la oficina de Brooklyn del Tribunal de Distrito Este de Nueva York, que se basó en una indagatoria de la DEA, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, ambas fechas aproximadas, el acusado, junto con otros, cuyos nombres se resguardan, "conspiró a sabiendas e intencionalmente" para fabricar y distribuir una sustancia ilegal, con la intención y el conocimiento de que la droga sería importada de contrabando a los Estados Unidos.





Estas son las 4 acusaciones:

1.- Conspiración internacional para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

2.- Conspiración internacional para la importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

3.- Conspiración internacional para la distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.

4.- Conspiración internacional para el lavado de recursos procedentes del narcotráfico.





TRASLADAN A CIENFUEGOS A MÉXICO Y FGR LO EXONERA





El jueves 14 de enero, la Fiscalía informó que no procedía la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, la DEA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió al gobierno mexicano y expresó que reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en caso de que México no lo hiciera, de acuerdo a datos de la agencia de noticias Reuters.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló este viernes la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y acusó a la DEA estadounidense de fabricarle pruebas en su contra.

"Sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción; pero también que no pueden haber represalias, venganzas; y que no se pueden inventar delitos; que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate, y lo más importante es la verdad y la justicia", lanzó.





¿QUÉ DIJO AMLO SOBRE PEÑA NIETO EN SU LIBRO?





El presidente López Obrador habló este martes sobre una conversación que tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien le contó haberse sentido traicionado por los grupos de élite que él mismo apoyó, una anécdota que aparece en el más reciente libro del mandatario.

"Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando era presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Explicó que, según lo comentado, Peña sintió que les había dado mucho y había atendido bien a los grupos de élite "y habían actuado de manera traicionera".

Refirió que incluso, fueron esos mismos grupos en conjunto con los medios de comunicación los que convirtieron al expresidente en el "payaso de las cachetadas".

Afirmó que por ello él no se ha preocupado por quedar bien con estos grupos.

"Imagínense que yo me dedico a desayunar a comer, a cenar con los magnates de los medios de comunicación a darles publicidad, a darles apoyo a raudales, ¿tengo garantías con los de arriba?", cuestionó.

Por último, dijo que la enseñanza mayor de esta anécdota es que hay que atender al pueblo y recalcó que no se puede llevar a cabo una transformación sin la población. "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada", zanjó.

El mandatario señaló que esta charla está descrita en su libro "A mitad del camino", publicado esta semana por Grupo Plantea, y el cual se suma a las decenas de publicaciones que a lo largo de los años ha escrito para exponer su visión de la política, la migración o la relación con Estados Unidos.

AMLO TUVO "PACTO DE SILENCIO" CON TRUMP SOBRE EL MURO

El presidente López Obrador tenía un "pacto de silencio" con el exmandatario estadounidense Donald Trump sobre el muro fronterizo, según reveló en su nuevo libro "A mitad del camino".

El mandatario mexicano menciona esta polémica al narrar que le propuso a Trump eliminar las comisiones del envío de remesas en una llamada del 21 de marzo de 2020, de acuerdo con el capítulo de "El respeto al derecho ajeno es la paz" del texto, que Efe revisó este martes.

"Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: 'No, no, no'", escribe López Obrador.

"Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones. Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro", sigue.

Enseguida, López Obrador argumentó en la llamada que el muro no servía al señalar un túnel recién encontrado entre Tijuana y San Diego.

"La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro", afirmó López Obrador.

La relación con Trump es uno de los temas que el presidente ha promocionado sobre su libro, donde lo considera un "estadista".

Los elogios de López Obrador en este texto han despertado críticas en México porque en 2017, cuando era aspirante a la presidencia, el político izquierdista publicó un libro titulado "Oye, Trump", en el que criticaba la xenofobia del republicano.

En contraste, en el nuevo material, donde habla de la "sorprendente relación" con el republicano, el presidente mexicano destacó la "confianza" existente entre mandatarios.

"Aunque muchas voces pronosticaron que el expresidente Donald Trump y yo íbamos a enfrentarnos, en los hechos la relación fue respetuosa y constructiva para nuestros pueblos y naciones", afirma López Obrador en el libro.

Y unas páginas más adelante, agrega: "Por eso siempre he sostenido que con él nos fue muy bien".

Además, admitió que eso influyó en su controvertida decisión de noviembre pasado de no reconocer la victoria electoral del demócrata Joe Biden "por prudencia".

"Influyó, pero no fue lo fundamental, para esperar a que se terminara el proceso electoral en Estados Unidos y felicitar al señor Joe Biden, en su condición de presidente formalmente electo", reafirma el mandatario en su texto.

En otra muestra de la relación entre ambos, el presidente relata en el texto que tras enfermar de covid-19 en enero pasado, cuando Trump ya no era presidente, el estadounidense le mandó la costosa combinación de fármacos Regeneron, que él mismo había usado.

No obstante, lo rechazó porque él ya estaba tomando Remdesivir y Baricitinib.

También destacó la reacción de Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien le ofreció el servicio de un grupo de médicos especialistas.

"En contraste con su fama de hombre duro al final de la conversación me expresó que oraría por mí", comentó.





(Luis Ramos)