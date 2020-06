AMLO fustiga a Guanajuato por "El marro"; Sinhué acusa politización

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con investiga al sistema de justicia de Guanajuato, tras las liberaciones del padre y la madre del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro"; a lo que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, respondió que desde la conferencia mañanera se busca politizar la seguridad en su entidad.

En la conferencia de este lunes, López Obrador consideró que el fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre ya lleva mucho tiempo en el cargo y se requiere una renovación.

El gobernador Sinhue Rodríguez contestó que el fiscal de Guanajuato fue ratificado por el poder legislativo en el Congreso del Estado.

"Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo", lanzó en sus redes sociales.

Sobre la liberación de presuntos delincuentes tras un operativo conjunto de @SEDENAmx con la @FGEGuanajuato, acorde a los delitos que detonaron el operativo, la @FGRMexico debió atraer el caso, pero no sucedió. La @FGEGuanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo. (2/5) — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 29, 2020

El mandatario mexicano agregó que las liberaciones de familiares de "El Marro" tienen que ver mucho con ineficiencia y corrupción, pues siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación, pero es una forma de "ocultar un acuerdo, una transa". Destacó que siempre andan buscando algunos jueces si hubo una falla al momento de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa.

El gobernador respondió que acorde a los delitos que detonaron el operativo, la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo de la Sedena.

La liberación de María Eva Ortiz, madre del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y cuatro personas más, que eran acusadas de narcomenudeo por la Fiscalía de Guanajuato, sucedió ayer domingo y de esta manera ninguna de las 31 personas detenidas el 20 de junio quedó en prisión.

Diego Sinhue llamó a la Fiscalía General de la República a instalar Ministerios Públicos de la SEIDO en Guanajuato para que se pueda hacer la integración de carpetas de investigación del orden federal en nuestro Estado.

Las autoridades federales acusaron a la madre de El Marro de operadora financiera del Cártel de Santa Rosa de Lima, en tanto la Fiscalía local la acusó de narcomenudeo.

Las liberaciones del padre y la madre de El Marro

El viernes una juez liberó a Rodolfo Juan Yepez, el papá de "El Marro". El domingo otro juez liberó a María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepez. En los dos casos, el gobierno federal nunca presentó una acusación en contra de los padres del líder huachicolero.

Había pruebas para acusarlos de delincuencia organizada y otros delitos federales, pero la Fiscalía General de la República no lo hizo.

Con la liberación de estas personas, no queda ningún detenido tras los operativos conjuntos entre Estado y Federación que como reacción ocasionaron daños a vehículos y comercios, así como bloqueos en calles y carreteras la semana pasada en Celaya y zonas aledañas.

En menos de una semana dos jueces han dejado en libertad a familiares de El Marro; el viernes pasado fue su padre Rodolfo Juan Yepez acusado de robo y ahora su madre acusada de narcomenudeo.

Lo operativos en los que han participado autoridades federales y estatales no han terminado en acusaciones federales. Los jueces siguen soltando a los acusados, bajo el argumento de falta de pruebas.

Ambas detenciones fueron anunciadas por el gobierno federal en diferentes ruedas de prensa encabezadas por el presidente López Obrador. A pesar de ello, las autoridades federales nunca presentaron cargos contra los detenidos.

FGR: detención, llena de irregularidades

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la detención de los familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, llevado a cabo el 20 de junio estuvo lleno de irregularidades, por lo que no se hizo cargo del caso.

"El cateo en el que fueron detenidas la mamá y la hermana de 'El Marro' no lo hizo la FGR, sino la Fiscalía estatal con el apoyo del Ejército. A nosotros nos mandaron el cateo y la FGR no lo recibió porque estaba lleno de irregularidades, nosotros no íbamos a permitir esas ilegalidades", dijo la dependencia.

Pese a la detención, este domingo un juez de control local dejó en libertad a la madre de "El Marro" porque los fiscales estatales no pudieron acreditar que la señora hubiese sido detenida en el domicilio cateado, además de que estuvo retenida ilegalmente durante 4 horas, antes de que un juzgado girara esa orden de cateo.



(Luis Ramos)